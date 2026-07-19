Haz de Luis de la Fuente y decide el once titular de España para la final del Mundial ante Argentina: ¡Vota en nuestra encuesta!

Si el fútbol, que engloba millones de intangibles, tuviera un modelo a seguir para ganar, ese sería España, que en su semifinal ante la temible Francia lo tuvo todo. Solidez y solidaridad defensiva; clarividencia de ideas; y una lectura sublime de lo que reclamaba cada momento. España gobernó el partido con jerarquía y se metió en la segunda final mundialista de su historia. Se cita con Argentina por el Mundial. ¿Qué alineación titular sacarías si fueras Luis de la Fuente? ¡Vota en nuestra encuesta interactiva!

El seleccionador ha repetido once en los dos partidos anteriores. Ante Bélgica, en cuartos de final, se cargó a Pedri y dio entrada a Fabián Ruiz. La jugada fue perfecta. Gol de Fabián y ventaja para España. Repitió esquema en semifinales, contra Francia, y España firmó su mejor partido del Mundial. Pedro Porro ha adelantado a Llorente en el lateral derecho. Cucurella es imbatible en el izquierdo. Pero hay incertidumbre. ¿El juego asociativo de Baena o la verticalidad de Nico Williams? ¿Fabián Ruiz o Pedri? ¿Oyarzabal o Ferran Torres? ¡Vota en la encuesta interactiva de OKDIARIO?