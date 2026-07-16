Fernando Alonso ‘pasa’ del GP de Bélgica y se apunta al Mundial: «Lo mejor será el partido»

Fernando Alonso ha lanzado su pronóstico para la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. El piloto español de Fórmula 1 piensa que el partido «estará muy igualado» y no está seguro de si podrá verlo al completo, ya que seis horas antes disputará la carrera del Gran Premio de Bélgica (15:00).

«Estoy viendo casi todos los partidos de España, sobre todo las primeras partes, porque en las segundas he tenido algunas obligaciones en casa», dijo, refiriéndose a su hijo Leonard, recién nacido. «No sé si veré la primera parte de la final porque a lo mejor estaré volando. Estará muy igualado», garantizó el asturiano.

El de Aston Martin vivirá un fin de semana importante, ya que en principio será el último con la deficiente versión de su coche antes de que la escudería introduzca mejoras en el GP de Hungría. Alonso bromeó al hablar de lo que le espera: «Lo mejor del domingo será el partido».

«No sé si será el punto más bajo. Es algo difícil de predecir carrera a carrera. Tenemos sensaciones diferentes y creo que será duro para todos por el reglamento y la energía. En nuestro caso, es el mismo coche desde el test de Bahréin. Los otros mejoran y nosotros empezamos lentos. Cada día parecemos más lentos y nos queda un fin de semana para ir mejorando», añadió ante la prensa en el circuito de Spa, donde avanzó más información sobre esas mejoras.

«Lo mejor el domingo será el partido»

«No ponemos un número porque tenemos experiencia en intentar adivinar el rendimiento que mejoramos y luego no ocurre. Así que es más demostrar la dirección. La filosofía del coche no es la correcta. Lo estamos cambiando y también diferentes modificaciones en el coche que ayudan a reducir el peso», explicó Alonso.

«Hay mucho trabajo en la fábrica para arreglar estos problemas más allá de un número. Es ganar confianza en lo que hacemos para seguir haciéndolo el año que viene. Estamos al fondo. Si pasas a pelear por los puntos, es un salto increíble. Pero necesitamos calma. Habrá algunos circuitos en los que no ganaremos mucho ni con las mejoras, como en Monza. Allí sólo hay seis curvas y dependemos de la energía disponible o cosas así en las que no hemos mejorado mucho. Irá cambiando circuito a circuito y, cuando lleguen las mejoras, debemos maximizarlo», comentó el asturiano.

Fin a las críticas a la F1

Por último, Alonso restó importancia al gran cambio que han sufrido los monoplazas y que ha sido tan criticado: «Puedo decir que es divertido conducir estos coches. Si has conducido generaciones anteriores, diría que no son tan divertidos porque eran muy diferentes y todo era ataque y conducir al límite con las físicas del coche, empujando los neumáticos y ese tipo de cosas».

«Ahora no lo hacemos, pero sí que disfruto compitiendo contra los demás y, cuando cierro la visera, no me importa nada más. Yo peleo contra el coche y el resto, y me sigo divirtiendo. Si estuviese sólo, quizá no. Pero hay 21 coches y lo disfruto. Es así y ya no quiero ser negativo. En casa tengo coches antiguos. En mi museo y puedo probar otros de vez en cuando», finalizó.