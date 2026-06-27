Cuándo juega España los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y quién será su rival

La fase de grupos del Mundial 2026 llega a su fin, y con ello, ya se conoce el cuadro completo con todas las eliminatorias del torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. Entre las 32 clasificadas a la ronda de dieciseisavos, novedad con la ampliación a 48 selecciones- está España. El equipo de Luis de la Fuente logró su pase a dieciseisavos de final como primera del Grupo H tras alcanzar los siete puntos con el triunfo ante Uruguay en la última jornada.

‘La Roja’ ya conocía sus potenciales rivales en la fase eliminatoria del Mundial del sorteo. Conseguir el primer puesto era el primer gran objetivo de la Selección, ya que quedar relegado al segundo puesto conllevaba un más que probable cruce con Argentina, otra de las grandes favoritas. Sin brillantez, pero sabiendo adaptarse al contexto de partido y manteniendo por tercer partido consecutivo la portería a cero, España se impuso por la mínima a Uruguay para cumplir con su primera misión en el Mundial 2026.

Cuándo es el partido de la selección española en dieciseisavos del Mundial

La última jornada de la fase de grupos estuvo marcada, de cara a la gran mayoría de la afición española, por el horario del España-Uruguay. El partido comenzó a las 02:00 horas del sábado, lo que dificultó el seguimiento para algunos de ellos; aunque el impacto fue menor al no ser un día laborable. No volverá a ocurrir en el resto del torneo en lo que a ‘La Roja’ se refiere. En su potencial camino hasta la final -incluido el partido por el título- la selección española disputaría todos sus cruces a las 21:00 horas de la España peninsular.

Un horario que, en este caso, es el habitual para el seguimiento de eventos futbolísticos en nuestro país, como los partidos de Champions o parte de la jornada de Liga. Por el momento, la siguiente fecha confirmada para la selección española en el Mundial es la de su duelo de dieciseisavos de final. La Selección se estrenará en esta novedosa ronda el jueves 2 de julio, a las 21:00 horas.

Dónde juega España los dieciseisavos del Mundial 2026

El escenario para el primer partido eliminatorio al que se enfrenta España es el Estadio Los Ángeles (SoFi Stadium en su denominación comercial). El recinto acoge durante la temporada de la NFL los encuentros de los dos equipos de la ciudad, los Rams y los Chargers.

El Estadio Los Ángeles es uno de los principales protagonistas del torneo en lo que a recintos se refiere. Acogió el primer encuentro de Estados Unidos y será el encargado de abrir las eliminatorias con el Canadá-Sudáfrica. El de Los Ángeles puede ser un césped especial para la selección española en este torneo, ya que regresaría en cuartos de final si supera sus eliminatorias de dieciseisavos y octavos de final.

Contra quién juega la Selección los dieciseisavos del Mundial 2026

La selección española, por su condición de primer clasificado del Grupo H, se mide en la ronda de dieciseisavos de final al segundo del Grupo J. Un puesto que se ha decidido en la última jornada en un duelo directo entre Austria y Argelia. Argentina y Jordania, que protagonizaron el otro partido del grupo, se midieron sin nada en juego: la Albiceleste, como primera de grupo, y Jordania, eliminada.

El duelo que decidió el rival de la selección española dictaminó que el rival en dieciseisavos del Mundial 2026 será Austria. El combinado austriaco se alzó con la segunda plaza para medirse a una de las favoritas. No será fácil para España, que no ha conseguido ganar un partido de eliminatorias mundialistas desde el título en Sudáfrica 2010.