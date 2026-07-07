Buen ambiente y dos ausencias en España tras ganar a Portugal

España ya ha cambiado el chip. Apenas unas horas después de eliminar a Portugal con el gol agónico de Mikel Merino, la selección de Luis de la Fuente completó su último entrenamiento en el Cotton Bowl de Dallas antes de poner rumbo a Los Ángeles, donde en la madrugada española emprenderá el viaje para preparar los cuartos de final del Mundial frente a Bélgica. La clasificación ha disparado todavía más la confianza de un grupo que vive uno de los mejores momentos desde la llegada del técnico riojano.

El ambiente fue inmejorable. Sonrisas, bromas constantes y una enorme sensación de tranquilidad marcaron una sesión en la que volvió a quedar patente la extraordinaria unión que existe dentro del vestuario. La victoria sobre Portugal ha reforzado todavía más la convicción de una plantilla que ya se siente preparada para pelear de tú a tú con cualquiera en este Mundial. En el entrenamiento se respiraba felicidad, pero también concentración. Nadie quiere conformarse con haber alcanzado los cuartos de final.

Luis de la Fuente dirigió una sesión de menor carga física, pensando ya en la recuperación de los futbolistas después del enorme desgaste realizado en Dallas. La principal novedad fue que Aymeric Laporte y Pau Cubarsí trabajaron en el interior de las instalaciones, siguiendo un plan específico de recuperación. Ninguno de los dos preocupa dentro del cuerpo técnico y todo responde a la gestión habitual de esfuerzos tras una eliminatoria de máxima exigencia.

El resto de internacionales saltó al césped con absoluta normalidad y volvió a dejar imágenes de complicidad entre los jugadores. La clasificación ha reforzado todavía más el mensaje que se respira desde el primer día de concentración: este grupo es una familia. La confianza en el trabajo de Luis de la Fuente es absoluta y el equipo transmite la sensación de estar creciendo justo cuando comienzan los partidos que deciden un Mundial.

Tras completar esta última sesión en Dallas, la expedición española pondrá rumbo a Los Ángeles, donde comenzará a preparar el duelo frente a Bélgica. Los Diablos Rojos serán el último obstáculo antes de las semifinales y en la Selección nadie quiere mirar más allá. El equipo llega lanzado, con seis porterías a cero consecutivas, una confianza desbordante y la sensación de que puede competir contra cualquiera. Después de conquistar Dallas, España ya mira a Los Ángeles. El sueño mundialista continúa y en el vestuario nadie quiere despertar.