Bildu se inventa unos cromos de la selección vasca y añaden a Oyarzabal y Nico Williams

Bildu sigue con sus fantasías y, en su continuo desprecio a España, ahora se han inventado unos cromos de una inventada selección vasca, en la que incluyen a todos los jugadores que ellos quieren. Entre ellos están Mikel Oyarzabal, gran figura de la Selección Española, o Nico Williams, que no es vasco, sino navarro.

Los socios de Pedro Sánchez, partido clave en que sea presidente del Gobierno, han invitado a sus seguidores a que compren unos cromos inventados. A imagen de los cromos oficiales del Mundial 2026 realizados por Panini, Bildu ha ido repartiendo unas estampitas en las que se ven a diferentes jugadores con la camiseta de la selección del País Vasco, que ahora simplemente juega partidos amistosos, ya que no es oficial.

GUREA EUSKAL SELEKZIOA! Ofizialtasuna ez da amets bat; herri oso baten borondatea da. Horregatik, Arrano-Etxeak sortutako Euskal Selekzioko «Mundialeko» kromoak berriro izango dira eskuragarri gaur Arrano aurrean. Etorri, hartu zureak eta zabaldu ofizialtasunaren aldarria ✊🏻 pic.twitter.com/U3qvwo89Fa — EH Bildu Gernika-Lumo (@gernikehbildu) July 9, 2026

En esas imágenes se ven a jugadores como Asier Villalibre, Oihan Sancet, Mikel Jauregizar, Aimar Oroz, Iñigo Ruiz de Galarreta o, como seleccionador, a Jagoba Arrasate. También figura Mikel Oyarzabal, figura clave en la selección de España, y Nico Williams. Bildu mete a jugadores navarros en la selección vasca porque en su idea todo es un mismo territorio, la inventada Euskal Herria.

«La oficialidad no es un sueño, es la voluntad de todo un pueblo. Por eso los cromos del Mundial de la selección vasca volverán a estar disponibles. Difunde la bandera de la oficialidad», dice Bildu en sus redes sociales. El partido que ha colocado a Pedro Sánchez en la presidencia del Gobierno en tres legislaturas distintas sigue así con sus fantasías en el fútbol.

Como curiosidad, en estos cromos, Bildu coloca el mensaje «FIFA mafia» en el logo. Cabe recordar que son la FIFA (y la UEFA) quienes tienen que autorizar algún día la oficialidad de la selección del País Vasco, por lo que insultarles no tiene mucho sentido si algún día quieres conseguir eso. Además, si lograran algún día la oficialidad, los jugadores vascos no tienen por qué ir directamente con esta selección del País Vasco, ya que podrían elegir jugar con España.

Además, Bildu sigue con su campaña contra España y lidera el boicot para que el Mundial 2030 no se juegue allí ante la posibilidad de que la Selección Española pueda jugar algún partido. Durante el actual Mundial son varias las voces que piden que se renuncie a la sede mundialista de dentro de cuatro años, ya que para ellos España sólo puede jugar en el País Vasco si es contra la selección vasca.