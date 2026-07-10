Así ha quedado el partido de hoy en el Mundial 2026: resultado y goles de los cuartos de final del viernes 10 de julio

El Mundial afrontó este viernes, 10 de julio, el segundo día de los cuartos de final. España y Bélgica se enfrentaron en Los Ángeles, con victoria española por la mínima tras otro gol épico de Mikel Merino. Este fue el segundo partido de cuartos de final del Mundial 2026. Quedan dos encuentros por disputarse: Noruega – Inglaterra y Argentina – Suiza.

Cómo ha quedado el España – Bélgica (2-1)

Un gol de Mikel Merino en el minuto 88 dio otra victoria épica para España, que está ya en semifinales del Mundial 2026 tras ganar a Bélgica en cuartos. Ahora, la Selección Española se medirá a Francia en semifinales tras otro partido muy sufrido.

Fabián Ruiz, en el primer tiempo, adelantó a España en el encuentro de cuartos jugado en Los Ángeles, pero poco después De Ketelaere empató para Bélgica antes del descanso. En el tramo final del encuentro, y tras la lesión de Courtois, volvió a aparecer Mikel Merino (que llevaba sólo dos minutos en el terreno de juego), para dar el pase a España. El futbolista navarro aprovechó un fallo de Lammens, sustituto de Courtois.

Este sábado, 11 de julio, se disputarán los dos duelos que quedan de cuartos. Realmente, uno, el Argentina – Suiza, será ya el domingo, día 12, porque se disputará de madrugada en España (la noche del sábado al domingo, a las 3:00 horas). Antes, a las 23:00 horas (del sábado, una menos en las Islas Canarias) se disputará el Noruega – Inglaterra. Estos dos partidos van por el otro lado del grupo.