Los veterinarios expertos coinciden: si tu gato prefiere beber del grifo en vez de su recipiente es «porque se siente atraído por el agua en movimiento»

Es bastante habitual que algunos gatos ignoren por completo el agua del bebedero y prefieran beber directamente del grifo. Pero, ¿por qué hacen esto? Según los expertos, este comportamiento está relacionado con sus instintos naturales y con la preferencia que sienten por el agua en movimiento.

En su entorno natural, relacionan el agua estancada con la presencia de bacterias, parásitos y otros microorganismos. Por el contrario, el sonido y el movimiento del agua corriente actúan como estímulos auditivos y visuales que y despiertan su curiosidad. Sin embargo, esto no quiere decir que todos los gatos rechacen beber de un recipiente. Como ocurre con otras conductas, cada animal tiene sus preferencias.

¿Por qué el gato prefiere beber agua del grifo?

Los gatos son cazadores por la naturaleza, y observar cómo se mueve el agua despierta su comportamiento depredador. Beber directamente del grifo les permite interactuar con el agua como si estuvieran jugando y tuvieran que atraparla mientras fluye. Esta actividad les estimula física y mentalmente, dos aspectos que favorecen su bienestar.

A esto hay que sumar que suelen ser bastante exigentes tanto con los alimentos como con el agua que beben. En este contexto, las fuentes ofrecen agua fresca y en constante movimiento que despierta su interés. Finalmente, cabe señalar que, en su entorno natural, mantienen separadas la comida y la bebida, razón por la cual muchos gatos pueden sentirse incómodos si el comedero está demasiado cerca del bebedero.

Guía de compra

Antes de comprar una fuente para el gato, conviene tener en cuenta algunos aspectos que pueden marcar la diferencia. El primero es el material de fabricación. Puedes encontrar modelos de plástico, acero inoxidable o cerámica, aunque lo más recomendable es elegir uno que resulte higiénico, resistente y fácil de limpiar. También es importante prestar atención a su capacidad: para un solo gato, una fuente de entre 1,5 y 2 litros suele ser suficiente, mientras que en hogares con varios animales es preferible optar por un recipiente más grande.

Otro aspecto que no debes pasar por alto es el ruido del motor. Los gatos son animales muy sensibles a determinados sonidos, por lo que una fuente silenciosa puede ayudar a evitar que la rechacen. Asimismo, es conveniente que las piezas se puedan desmontar fácilmente para facilitar la limpieza; el mantenimiento periódico es fundamental para prevenir la acumulación de cal, pelos, bacterias y malos olores. Por último, comprueba que tiene filtros para retener pelos, polvo y otras impurezas; algunos utilizan carbón activado para reducir los olores y mejorar la calidad del agua.

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Diferencias

Aunque las fuentes de agua y los bebederos tradicionales cumplen la misma función, existen una serie de diferencias en su funcionamiento y en la experiencia que ofrecen a los gatos:

Mientras que en los cuencos el agua permanece estancada, las fuentes tienen un sistema de circulación continua que mantiene el líquido en movimiento y ayuda a evitar que se acumulen residuos.

Muchas fuentes incorporan filtros que retienen pelos, polvo y otras partículas, además de ayudar a reducir los malos olores. Los bebederos, en cambio, no disponen de este mecanismo.

El agua corriente suele despertar más curiosidad en algunos gatos debido a sus instintos naturales. Por eso, las fuentes pueden animarlos a beber con mayor frecuencia y favorecer una hidratación adecuada.

Las fuentes suelen presentar diseños más modernos y variados, pensados para integrarse en la decoración del hogar. Los bebederos tradicionales, en cambio, suelen apostar por formatos más sencillos y funcionales.

Origen histórico

El gato doméstico tiene su origen en el gato salvaje del desierto, una especie acostumbrada a vivir en regiones áridas. Para adaptarse a este entorno, desarrolló la capacidad de obtener buena parte del agua que necesitaba a través de las presas que cazaba. Se trata de una característica evolutiva que todavía conservan muchos gatos domésticos.

Por este motivo, suelen tener menos sed que otras mascotas, y no siempre beben suficiente agua para compensar las pérdidas de líquidos, sobre todo en verano. Si bien la deshidratación puede no resultar evidente en las primeras fases, cuando pasa a ser moderada o grave, puede afectar al correcto funcionamiento de órganos como los riñones. Algunas de las señales de alarma que conviene vigilar son las encías secas o pegajosas, la pérdida de elasticidad de la piel, el cansancio excesivo, los ojos hundidos, la falta de apetito y una reducción de la cantidad o frecuencia de la orina.

La falta de hidratación puede provocar distintos problemas de salud en los gatos. Entre los más habituales se encuentran las alteraciones urinarias, la formación de cristales y cálculos, el empeoramiento de enfermedades renales, el estreñimiento y otros trastornos digestivos.

«Los gatos no necesitan beber grandes cantidades de agua, especialmente si se alimentan con latas o bolsitas, ya que este tipo de alimentos contienen mucha agua. Sin embargo, es importante asegurarse de que disponen de agua fresca a su disposición en todo momento», recomienda Hill’s Pet Nutrition.