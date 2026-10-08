Los veterinarios coinciden: «Tu perro no lo hace por casualidad, olfatea el trasero de otros perros porque posee un sistema de escaneo natural muy avanzado»

Según la raza, los perros pueden tener entre 150 y 300 millones de receptores olfativos, frente a los aproximadamente seis millones de los humanos. Además, pueden olfatear hasta 10 veces por segundo, lo que demuestra la enorme importancia que tiene este sentido para ellos. Por otro lado, cabe señalar que tienen dos conductos en sus fosas nasales: uno destinado a la respiración y otro que dirige el aire y las partículas olorosas hacia el sistema olfativo. Ambos están separados por el tabique nasal o «septo», una estructura fundamental para que los olores puedan llegar y ser procesados correctamente. Asimismo, la zona cerebral encargada de gestionar el olfato tiene un tamaño considerable.

En este contexto, es interesante saber por qué los perros se huelen el trasero cuando se encuentran. Aunque a nosotros nos parezca un comportamiento extraño, para ellos es una de las formas más naturales de saludarse y obtener información. Su extraordinario sentido del olfato les permite detectar una enorme cantidad de señales químicas que nosotros somos incapaces de percibir, y en el trasero se concentran olores muy particulares que pueden ayudarles a identificar a otros individuos.

¿Por qué el perro olfatea el trasero de otros perros?

#perros #educacioncanina ♬ sonido original – Rom Dog Trainer @romdogtrainer La ciencia detrás de oler traseros 🍑 Los perros no se saludan con las manos 🙃 Se huelen. Y sí, ese momento incómodo tiene explicación científica. Cuando un perro huele el trasero de otro, activa el órgano vómero-nasal (o de Jacobson), una estructura que analiza feromonas: señales químicas que revelan sexo, edad, estado hormonal, salud, nivel de estrés y hasta la dieta del otro perro. En segundos, tu perro puede leer el perfil bioquímico y emocional del otro. Es un escaneo con rayos X… versión canina. Así que la próxima vez que lo veas oliendo traseros, recuerda: no está siendo asqueroso, está usando su lenguaje canino y su superpoder olfativo. #fyppp

«Cuando nosotros, como personas, conocemos a alguien nuevo, nuestra primera impresión se basa en la vista», dice la Dra. Shannon Barrett, veterinaria a domicilio en Charleston y propietaria de Downward Paws. «Los perros son diferentes, su primera impresión se forma oliéndose unos a otros».

Cuando dos perros se encuentran y se huelen el trasero, normalmente es una forma de saludarse e intercambiar información. A través de este comportamiento pueden obtener pistas sobre el otro animal, como su sexo, estado fisiológico e identidad olfativa. Esto es posible gracias, en parte, a las glándulas anales, que producen secreciones cargadas de compuestos químicos característicos de cada perro.

Si ambos perros muestran un lenguaje corporal relajado, con la cola a media altura y movimientos suaves, lo mejor es permitir que completen el saludo durante unos segundos. Dar un tirón brusco de la correa por incomodidad puede aumentar la tensión y desencadenar un conflicto innecesario. Ahora bien, si uno de los perros muestra señales claras de incomodidad, como esconder la cola entre las patas, quedarse completamente rígido o gruñir, conviene separarlos. También es recomendable intervenir si el perro que olfatea se muestra demasiado insistente y no respeta el espacio del otro.

Órgano de Jacobson

Los perros cuentan con un órgano de Jacobson, una estructura que los humanos no tenemos y que les permite interpretar determinados olores y señales químicas. Situado en el paladar, este órgano capta sustancias como las feromonas, que entran por la boca y llegan al cerebro. «Esto explica por qué los perros suelen abrir la boca cuando olfatean el trasero de otro perro, ya que están utilizando el órgano de Jacobson. Una vez que los perros detectan las feromonas mediante su órgano de Jacobson, las señales se transmiten rápidamente al cerebro y provocan una reacción emocional. Por eso los perros reaccionan de repente a las feromonas de otros perros sin pensar», explica la Dra. Barrett, según Rover.

Los comportamientos más ‘extraños’

Más allá de oler el trasero de otros perros cuando sale de paseo, el perro puede comer piedras. Si bien es una conducta relativamente habitual, sobre todo en algunas razas, conviene evitarla, ya que pueden provocar obstrucciones o incluso lesiones en el aparato digestivo.

Por otro lado, los perros tienen la costumbre de revolcarse por el suelo, tanto en casa como en la calle. Según los etólogos caninos, el movimiento puede proporcionarle una sensación parecida a un masaje. Sin embargo, las razones van más allá: llamar la atención, pedir caricias, indicar que algo le pica o le resulta incómodo…

A la hora de dormir, existe un curioso ritual que tiene un origen instintivo: dar varias vueltas alrededor de la cama para comprobar el lugar donde va a descansar y acomodar la superficie antes de tumbarse. Finalmente, el hecho de perseguirse la cola puede estar relacionado con el juego o el aburrimiento, especialmente en cachorros. Sin embargo, si un perro adulto lo hace de manera repetitiva, puede ser conveniente observar si existe algún otro motivo detrás de este comportamiento.