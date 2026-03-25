Ésta es la razón por la que a tu gato le gusta que le mires mientras come

Si tienes un gato como mascota, seguro que en más de una ocasión te has quedado mirándole mientras come para controlar la cantidad de alimento que ingiere o, simplemente, para comprobar si le gusta la comida. ¿Has notado cómo a tu gato le gusta que hagas esto? Mientras que cuando está en el arenero no quiere que haya nadie a su alrededor, mientras come ocurre justo lo contrario. Los expertos en comportamiento felino lo llaman «alimentación por afecto» y guarda relación con el aprendizaje, el vínculo social y el instinto.

Cabe señalar que para un felino salvaje, el momento de alimentarse es especialmente vulnerable, ya que su capacidad de vigilar el entorno se reduce notablemente al estar con la cabeza baja y concentrado en la comida. Ésta es la razón por la que los felinos, aunque cazan en solitario, suelen comer en zonas seguras y junto a otros miembros de la manada. A pesar de que estar domesticados desde hace siglos, los gatos siguen teniendo este instinto, de manera que tener a su «humano» de referencia cerca les hace sentirse más seguro. Este comportamiento se acentúa en hogares donde hay varios animales o el cuenco de comida está pegado a la pared, de tal manera que el gato tiene que dar la espalda al resto de la estancia.

¿Por qué al gato le gusta que le mires mientras come?

Los gatos siempre han tenido fama de independientes, pero esto no encaja del todo con la realidad, ya que estos animales son capaces de formar vínculos muy profundos y, para algunos, la hora de comer también es un momento de conexión que les gusta aprovechar.

Hay gatos que disfrutan de la compañía de su cuidador mientras comen, mientras que otros buscan que les hablen con voz suave y tranquila y les acaricien. Es un comportamiento normal entre los felinos. Sin embargo, de la misma manera que ocurre con el resto de actitudes que muestran los gatos a lo largo del día, hay que prestar especial atención a las señales que indican que algo no va bien.

Lo primero a tener en cuenta es que los gatos son animales muy sensibles ante cualquier cambio en su rutina, como una mudanza o la llegada de una nueva mascota al hogar. En este contexto, pueden sufrir alteraciones del apetito, hasta el punto de ser incapaces de comer cuando no hay alguien a su lado. Si es así, conviene llevarlo al veterinario por si fuese un síntoma de algún problema a tratar, como un trastorno de conducta.

Cómo actuar

Ante un gato que pide atención mientras come, muchos cuidadores dudan: ¿conviene hacerle caso o es mejor enseñarle a comer solo? En realidad, se trata de una decisión personal de cada uno.

Si entiendes que el gato busca tu compañía y puedes dedicarle ese tiempo, no hay ningún problema en acompañarlo hasta que termine. Esto no lo convertirá en un animal dominante ni malcriado, ni significa que estés cediendo a un supuesto «chantaje». Por el contrario, si por cualquier motivo (como falta de tiempo) no puedes estar con él, el gato acabará adaptándose y comerá por su cuenta. Aunque al principio insista en que lo mires, terminará acostumbrándose a hacerlo solo si no obtiene esa atención.

Necesidades nutricionales

Los gatitos tienen necesidades nutricionales distintas a las de los gatos adultos. Por ejemplo, necesitan proteínas de origen animal, fundamentales para su desarrollo muscular y energético; grasas saludables, que aportan energía y favorecen el desarrollo del cerebro; taurina, un aminoácido clave para la salud ocular y cardíaca; además de calcio y fósforo, imprescindibles para unos huesos y dientes fuertes. A todo ello se suman vitaminas y minerales que garantizan un crecimiento equilibrado.

En cuanto a las etapas de la alimentación, durante las primeras cuatro semanas los gatitos dependen exclusivamente de la leche materna, que les proporciona todos los nutrientes necesarios. Si la madre no puede amamantarlos, es importante utilizar una fórmula láctea específica, evitando la leche de vaca, ya que puede provocar problemas digestivos como diarrea.

Entre las cuatro y ocho semanas comienza el destete. En esta fase, se pueden introducir poco a poco alimentos húmedos o pienso especial para gatitos, mezclados con agua o fórmula, siempre de forma gradual para facilitar la adaptación de su sistema digestivo.

Desde los dos hasta los doce meses, el gatito ya puede alimentarse únicamente con comida específica para su etapa, ya sea seca o húmeda. Es importante elegir una dieta de calidad y, a partir de los seis meses, reducir la frecuencia de las comidas a tres veces al día.

Respecto a las opciones de alimentación, el pienso seco resulta práctico y ayuda a la higiene dental, aunque contiene menos agua, por lo que el gatito debe tener siempre acceso a agua fresca. El alimento húmedo, en cambio, aporta una excelente hidratación, aunque su conservación es más limitada una vez abierto.