Precio de la gasolina hoy 30 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
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Arrancamos el martes 30 de junio y con él cerramos el mes, por lo que empieza julio y lo cierto es que este ya es un mes que se espera con ganas, si tenemos en cuenta que para muchos madrileños será el pistoletazo de salida a sus vacaciones de verano. De este modo, aquellos que se van en nada, seguro que ya tienen planes cerrados, o comienzan a pensar en todo lo que tienen que cargar en el coche. Y precisamente por eso, hoy más que nunca vale la pena pararse un momento antes de salir y consultar cuál es el precio de la gasolina hoy 30 de junio y dónde están las gasolineras más baratas de Madrid. Llenar el depósito a buen precio antes de que empiece julio puede suponer un ahorro nada despreciable, especialmente si hay un viaje de varios cientos de kilómetros por delante.
La situación en los surtidores sigue siendo bastante estable esta semana, aunque el mercado no da del todo descanso. El conflicto en Irán, que en las últimas semanas ha oscilado entre momentos de tensión y posibles acercamientos diplomáticos, sigue siendo el principal factor que condiciona el precio del crudo a nivel global, y a eso se le suma además algo que no podemos olvidar. Hoy 30 de junio, es el último día con la reducción del IVA en el combustible por parte del Gobierno, pero el consejo de ministros celebrado ayer aprobó que esa rebaja se extendiera, aunque de forma especial. Durante los próximos tres meses, veremos rebaja de 15 céntimos el litro en julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre, de modo que parece que todavía podremos ver precios algo contenidos. De este modo, nada como tomar los datos Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, la herramienta de referencia para consultar precios actualizados en tiempo real, como referencia y ver qué nos depara el día.
Precio de la gasolina hoy 30 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
A partir de lo marcado por el Geoportal de gasolineras, aquí es donde te va a resultar más barato repostar hoy martes:
Gasolina 95
- Gasoelectric Low Cost. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1,295 €/l.
- T9. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1,299 €/l.
- Ballenoil. Coslada. Avenida Jarama, 17. Precio: 1,299 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: 1,299 €/l.
- Ballenoil. Griñón. Avenida Humanes, 171. Precio: 1,299 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1,299 €/l.
- Ballenoil. Navalcarnero. Calle Mina del Cotorro, s/n. Precio: 1,299 €/l.
- Ballenoil. Coslada. Avenida Constitución, 28. Precio: 1,299 €/l.
- Ballenoil. Navalcarnero. Calle Zacarías, 20. Precio: 1,299 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1,299 €/l.
- Simon Grup. Madrid. Carretera Villaverde a Vallecas, km 283. Precio: 1,299 €/l.
- Plenergy. Coslada. Avenida San Pablo, 29. Precio: 1,299 €/l.
- Ballenoil. Humanes de Madrid. Avenida Fuenlabrada, 6. Precio: 1,299 €/l.
- Plenergy. El Álamo. Avenida Madrid, 2. Precio: 1,299 €/l.
- Plenergy. Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: 1,299 €/l.
- Plenergy. Coslada. Avenida del Jarama, 17. Precio: 1,299 €/l.
- Fast Fuel. El Álamo. Calle Libertad, 54. Precio: 1,299 €/l.
- Plenergy. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1,305 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1,309 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1,309 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1,309 €/l.
- Ballenoil. Madrid. Avenida Democracia, 41. Precio: 1,309 €/l.
- Ballenoil. Madrid. Avenida de la Democracia, 62. Precio: 1,309 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1,309 €/l.
- Ballenoil. Madrid. Carretera Vicálvaro a Estación de O’Donnell, km 22. Precio: 1,309 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1,419 €/l.
- Alcampo. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1,449 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1,463 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1,469 €/l.
- Galp. Collado Villalba. Calle Matadero, Carrefour Los Valles. Precio: 1,479 €/l.
- Galp. Navalcarnero. Polígono Alparrache. Precio: 1,489 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. C.C. Loranca, avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1,489 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1,489 €/l.
- Galp. Alcalá de Henares. Vía Complutense esquina calle Ávila. Precio: 1,499 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1,499 €/l.
- BP San Peter 365. Madrid. Carretera A-3, km 11,2. Precio: 1,499 €/l.
- Shell. Madrid. Carretera de Valencia, km 14,8. Precio: 1,499 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1,499 €/l.
- Shell. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,1. Precio: 1,509 €/l.
- BP Dualez 365. El Álamo. Carretera M-404, km 4,95. Precio: 1,519 €/l.
- Shell. Madrid. Calle Campezo, 7. Precio: 1,519 €/l.
- Shell. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: 1,519 €/l.
- Cepsa Mayorazgo 365. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1,519 €/l.
- BP La Gavia 365. Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1,519 €/l.
- Repsol. San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: 1,529 €/l.
- E.Leclerc. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1,529 €/l.
- Shell. Collado Villalba. Calle Escofina, s/n. Precio: 1,529 €/l.
- Shell. Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,1. Precio: 1,529 €/l.
- Shell. Torrejón de Ardoz. Avenida de las Estaciones, 2. Precio: 1,534 €/l.
- Carrefour. Alcobendas. Carretera A-1, km 14,5. Precio: 1,539 €/l.
Diésel
- Plenergy. El Escorial. Calle Estación, 40. Precio: 1,349 €/l.
- Beroil. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1,359 €/l.
- Ballenoil. Coslada. Avenida Jarama, 17. Precio: 1,359 €/l.
- Ballenoil. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1,359 €/l.
- Petroprix. Alpedrete. Calle Puerta de Abajo, 57. Precio: 1,359 €/l.
- Ballenoil. Collado Villalba. Calle Escofina, 3. Precio: 1,359 €/l.
- Ballenoil. Coslada. Avenida Constitución, 28. Precio: 1,359 €/l.
- Petroprix. Collado Villalba. Avenida Juan Carlos I, 24. Precio: 1,359 €/l.
- Plenergy. Collado Villalba. Calle Polígono 5, 20. Precio: 1,359 €/l.
- Plenergy. Coslada. Avenida San Pablo, 29. Precio: 1,359 €/l.
- Plenergy. Alpedrete. Calle Puerta de Abajo, 20. Precio: 1,359 €/l.
- Ballenoil. Collado Villalba. Calle Azuela, 73. Precio: 1,359 €/l.
- Reques – T9. Galapagar. Calle Justina Velasco Martín, 1. Precio: 1,359 €/l.
- Plenergy. Coslada. Avenida del Jarama, 17. Precio: 1,359 €/l.
- Petroprix. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1,359 €/l.
- Plenergy. Collado Villalba. Calle Azuela, 62. Precio: 1,359 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1,359 €/l.
- Ballenoil. Madrid. Calle Albasanz, 69. Precio: 1,369 €/l.
- Simon Grup. Madrid. Carretera Villaverde a Vallecas, km 283. Precio: 1,369 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1,372 €/l.
- Ballenoil. Madrid. Avenida Democracia, 41. Precio: 1,377 €/l.
- Ballenoil. Madrid. Avenida de la Democracia, 62. Precio: 1,377 €/l.
- Ballenoil. Madrid. Carretera Vicálvaro a Estación de O’Donnell, km 22. Precio: 1,377 €/l.
- Ballenoil. Madrid. Calle Cerro del Murmullo, 1. Precio: 1,377 €/l.
- Ballenoil. Madrid. Camino Pozo del Tío Raimundo, 6. Precio: 1,377 €/l.
El mapa para localizar las gasolineras más baratas de Madrid
Además del listado como el que acabas de ver, puedes consultar estos mismos precios en formato de mapa a través del Geoportal de gasolineras, que permite moverte por la provincia y ver de un vistazo qué estaciones tienes cerca y a qué precio tienen el combustible en cada momento. Es especialmente útil ahora que empieza julio y muchos conductores harán rutas poco habituales, así que si tienes un trayecto largo por delante, puedes identificar fácilmente qué gasolineras te quedan a mano antes de llegar a tu destino, combinando precio y comodidad. A continuación puedes ver una captura del mapa a modo de ejemplo: