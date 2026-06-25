Precio de la gasolina hoy 25 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Llegamos al jueves, ya queda menos para que llegue el fin de semana, así que es probable que ya estés pensando en él. Ya sea para una escapada, visitar a alguien o simplemente moverte más de lo habitual estos dos días, el coche es importante, de modo que si vas a salir, mejor repostar hoy que así ya tendrás el depósito lleno antes de que llegue el viernes con las prisas. Y si vas a hacerlo, mejor hacerlo bien porque la diferencia entre parar en la primera gasolinera que encuentres y buscar un minuto antes cuál tienes cerca con el mejor precio puede suponer varios euros de ahorro en un depósito lleno. Así que antes de cerrar los planes del finde, vale la pena saber cuánto cuesta la gasolina hoy 25 de junio y cuáles son las gasolineras más baratas de Madrid.

Los precios siguen en una línea bastante plana esta semana. La gasolina 95 ronda los 1,3 o 1,4 €/litro de media en la provincia (y si lo que hablamos es de gasolina) , sin que se hayan producido cambios bruscos en los últimos días. El precio del crudo sigue condicionado por la situación en Oriente Medio, primero con un alto al fuego, y luego con conversaciones que parece que de momento se han parado, pero parecía que se veían bajadas apreciables en los surtidores españoles, aunque todavía encontramos diferencias entre las marcas tradicionales que siguen siendo más caras y las cadenas de bajo coste, que son las que acaparan los puestos más bajos del ranking semana tras semana.

Esas cadenas, Plenergy, Ballenoil, Petroprix o GasExpress entre otras, son las que aparecen de forma recurrente en la parte más económica del listado del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica. Esta herramienta, que actualiza los precios prácticamente en tiempo real a partir de los datos que las propias estaciones están obligadas a comunicar, es la referencia más fiable para comparar antes de repostar. De este modo, si quieres llegar bien al final de la semana y arrancar el fin de semana sin ese gasto de más, estos son los precios más bajos disponibles hoy en Madrid.

Precio de la gasolina hoy 25 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

A partir de lo señalado por el Geoportal de gasolineras, a primera hora de hoy jueves 25 de junio, estas son las gasolineras más baratas en Madrid:

Gasolina 95

CAB , Rivas-Vaciamadrid, Calle Turbina, 2. 1,329 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Calle Turbina, 2. 1,329 €/l. Ballenoil , Torrejón de Ardoz, Calle Charca de los Peces, 2. 1,329 €/l.

, Torrejón de Ardoz, Calle Charca de los Peces, 2. 1,329 €/l. Ballenoil , Torrejón de Ardoz, Calle Olmo, 1. 1,329 €/l.

, Torrejón de Ardoz, Calle Olmo, 1. 1,329 €/l. Ballenoil , Humanes de Madrid, Avenida Fuenlabrada, 6. 1,329 €/l.

, Humanes de Madrid, Avenida Fuenlabrada, 6. 1,329 €/l. Plenergy , Rivas-Vaciamadrid, Calle Carretilla, 36. 1,329 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Calle Carretilla, 36. 1,329 €/l. Ballenoil , Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2. 1,329 €/l.

, Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2. 1,329 €/l. Ballenoil , Torrejón de Ardoz, Calle Circunvalación, 64. 1,329 €/l.

, Torrejón de Ardoz, Calle Circunvalación, 64. 1,329 €/l. Ballenoil , Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, s/n. 1,329 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, s/n. 1,329 €/l. Lavaplus , Alcalá de Henares, Carretera de Ajalvir, 3. 1,329 €/l.

, Alcalá de Henares, Carretera de Ajalvir, 3. 1,329 €/l. Área 117 – Valcarce , Torrejón de Ardoz, Avenida Ronda Sur, 4. 1,329 €/l.

, Torrejón de Ardoz, Avenida Ronda Sur, 4. 1,329 €/l. Plenergy , Rivas-Vaciamadrid, Calle de la Fundición, 125. 1,329 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Calle de la Fundición, 125. 1,329 €/l. Plenergy , Moraleja de Enmedio, Avenida de Fuenlabrada, 49. 1,329 €/l.

, Moraleja de Enmedio, Avenida de Fuenlabrada, 49. 1,329 €/l. Petroprix , San Fernando de Henares, Avenida de los Artesanos, 7. 1,329 €/l.

, San Fernando de Henares, Avenida de los Artesanos, 7. 1,329 €/l. Área117 , Madrid, Carretera N-III km 11,8. 1,329 €/l.

, Madrid, Carretera N-III km 11,8. 1,329 €/l. Gasolinera Torrejón , Torrejón de Ardoz, Avenida de la Constitución, 108. 1,339 €/l.

, Torrejón de Ardoz, Avenida de la Constitución, 108. 1,339 €/l. Plenergy , Alcorcón, Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada km 4. 1,339 €/l.

, Alcorcón, Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada km 4. 1,339 €/l. Ballenoil , Alcalá de Henares, Carretera M-300 km 26,9. 1,339 €/l.

, Alcalá de Henares, Carretera M-300 km 26,9. 1,339 €/l. Alcampo Fuenlabrada , Fuenlabrada, Ciudad Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. 1,339 €/l.

, Fuenlabrada, Ciudad Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. 1,339 €/l. Beroil , Móstoles, Calle Simón Hernández, 73. 1,339 €/l.

, Móstoles, Calle Simón Hernández, 73. 1,339 €/l. Ballenoil , Villaviciosa de Odón, Avenida Quitapesares, 33. 1,339 €/l.

, Villaviciosa de Odón, Avenida Quitapesares, 33. 1,339 €/l. Lavaplus , Base Aérea, Carretera de la Base, s/n. 1,339 €/l.

, Base Aérea, Carretera de la Base, s/n. 1,339 €/l. T9 , Humanes de Madrid, Calle Tenerife, 2. 1,339 €/l.

, Humanes de Madrid, Calle Tenerife, 2. 1,339 €/l. Plenergy , Alcalá de Henares, Avenida de Madrid, 60. 1,339 €/l.

, Alcalá de Henares, Avenida de Madrid, 60. 1,339 €/l. T9 , Torrejón de Ardoz, Calle Mario Vargas Llosa, 4. 1,339 €/l.

, Torrejón de Ardoz, Calle Mario Vargas Llosa, 4. 1,339 €/l. Shell, Humanes de Madrid, Avenida Fuenlabrada, 110. 1,339 €/l.

Gasolina 98

Cepsa Mayorazgo 365 , Madrid, Calle Sierra de la Demanda, 2. 1,549 €/l.

, Madrid, Calle Sierra de la Demanda, 2. 1,549 €/l. Shell , Collado Villalba, C/ Escofina s/n. 1,559 €/l.

, Collado Villalba, C/ Escofina s/n. 1,559 €/l. Shell , Alcobendas, Carretera M-603 km 14,9. 1,559 €/l.

, Alcobendas, Carretera M-603 km 14,9. 1,559 €/l. Confor Auto , Alcobendas, Avenida de la Industria, 45. 1,559 €/l.

, Alcobendas, Avenida de la Industria, 45. 1,559 €/l. Shell , Móstoles, Glorieta de los Jazmines, s/n. 1,559 €/l.

, Móstoles, Glorieta de los Jazmines, s/n. 1,559 €/l. Henergy , Serranillos del Valle, Calle Jazmines, 12. 1,567 €/l.

, Serranillos del Valle, Calle Jazmines, 12. 1,567 €/l. Carrefour , Alcobendas, Carretera A-1 km 14,5. 1,569 €/l.

, Alcobendas, Carretera A-1 km 14,5. 1,569 €/l. Repsol Área Europa 365 , Ciempozuelos, Carretera N-IV km 33. 1,569 €/l.

, Ciempozuelos, Carretera N-IV km 33. 1,569 €/l. Star Petroleum , Madrid, Avenida de los Poblados, 167. 1,569 €/l.

, Madrid, Avenida de los Poblados, 167. 1,569 €/l. Shell , San Sebastián de los Reyes, Antigua N-I Camino Redesa s/n. 1,569 €/l.

, San Sebastián de los Reyes, Antigua N-I Camino Redesa s/n. 1,569 €/l. Shell , San Sebastián de los Reyes, Avenida Fuentenueva, 1. 1,569 €/l.

, San Sebastián de los Reyes, Avenida Fuentenueva, 1. 1,569 €/l. Cepsa A4 Pinto 365 , Pinto, Calle Coto de Doñana, 1. 1,569 €/l.

, Pinto, Calle Coto de Doñana, 1. 1,569 €/l. Cepsa Ciudad del Automóvil 365 , Leganés, Calle Carlos Sainz, 2. 1,569 €/l.

, Leganés, Calle Carlos Sainz, 2. 1,569 €/l. Moeve , Manzanares el Real, Carretera M-607 km 46. 1,570 €/l.

, Manzanares el Real, Carretera M-607 km 46. 1,570 €/l. Shell , La Serna del Monte, Autovía A-1 km 81. 1,575 €/l.

, La Serna del Monte, Autovía A-1 km 81. 1,575 €/l. Moeve , Madrid, Avenida San Luis, 75. 1,577 €/l.

, Madrid, Avenida San Luis, 75. 1,577 €/l. Repsol , Madrid, Avenida Los Rosales, 147. 1,579 €/l.

, Madrid, Avenida Los Rosales, 147. 1,579 €/l. Repsol , Fuente el Saz de Jarama, Calle Torrelaguna, 78. 1,579 €/l.

, Fuente el Saz de Jarama, Calle Torrelaguna, 78. 1,579 €/l. Shell , Coslada, Avenida San Pablo, 39. 1,579 €/l.

, Coslada, Avenida San Pablo, 39. 1,579 €/l. Basic , Valdetorres de Jarama, Calle Arroyo de la Hiruela, 2. 1,579 €/l.

, Valdetorres de Jarama, Calle Arroyo de la Hiruela, 2. 1,579 €/l. BP Nassica 365 , Pinto, Calle Coto de Doñana, 6. 1,579 €/l.

, Pinto, Calle Coto de Doñana, 6. 1,579 €/l. Shell , Madrid, Calle Tomás Redondo, 10. 1,579 €/l.

, Madrid, Calle Tomás Redondo, 10. 1,579 €/l. Repsol , Madrid, Calle Hulla, 22. 1,579 €/l.

, Madrid, Calle Hulla, 22. 1,579 €/l. BP Guadalcanal 365 , Madrid, Calle Guadalcanal, 39. 1,579 €/l.

, Madrid, Calle Guadalcanal, 39. 1,579 €/l. Shell, Madrid, Avenida Aviación, 26. 1,579 €/l.

Diésel

Petroprix , Móstoles, Calle Yolanda González, 5. 1,379 €/l.

, Móstoles, Calle Yolanda González, 5. 1,379 €/l. Petroprix , Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2. 1,399 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2. 1,399 €/l. Petrol Móstoles , Móstoles, Calle Torres Quevedo, 6. 1,399 €/l.

, Móstoles, Calle Torres Quevedo, 6. 1,399 €/l. Ballenoil , Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19. 1,399 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19. 1,399 €/l. Ballenoil , Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78. 1,399 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78. 1,399 €/l. Plenergy , Rivas-Vaciamadrid, Calle Carretilla, 36. 1,399 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Calle Carretilla, 36. 1,399 €/l. Ballenoil , Madrid, Calle Arroyo de la Bulera, s/n. 1,399 €/l.

, Madrid, Calle Arroyo de la Bulera, s/n. 1,399 €/l. Ballenoil , Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, s/n. 1,399 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, s/n. 1,399 €/l. Plenergy , Rivas-Vaciamadrid, Calle de la Fundición, 125. 1,399 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Calle de la Fundición, 125. 1,399 €/l. Área117 , Madrid, Carretera N-III km 11,8. 1,399 €/l.

, Madrid, Carretera N-III km 11,8. 1,399 €/l. Confort Auto , La Aldehuela y La Torrecilla, Calle Diésel, 9. 1,405 €/l.

, La Aldehuela y La Torrecilla, Calle Diésel, 9. 1,405 €/l. Meroil , Becerril de la Sierra, Carretera M-623 km 1,5. 1,407 €/l.

, Becerril de la Sierra, Carretera M-623 km 1,5. 1,407 €/l. Esteba Rivas , Getafe, Calle Eratóstenes, 15. 1,407 €/l.

, Getafe, Calle Eratóstenes, 15. 1,407 €/l. Simon Grup , Madrid, Carretera Villaverde a Vallecas km 283. 1,407 €/l.

, Madrid, Carretera Villaverde a Vallecas km 283. 1,407 €/l. Galp , Villalba de Guadarrama, Carrefour Los Valles, Calle Matadero s/n. 1,409 €/l.

, Villalba de Guadarrama, Carrefour Los Valles, Calle Matadero s/n. 1,409 €/l. Alcampo , Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34. 1,409 €/l.

, Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34. 1,409 €/l. Ballenoil , Coslada, Avenida del Jarama, 17. 1,409 €/l.

, Coslada, Avenida del Jarama, 17. 1,409 €/l. Ballenoil , Coslada, Avenida de la Constitución, 28. 1,409 €/l.

, Coslada, Avenida de la Constitución, 28. 1,409 €/l. Gasexpress , Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km 3. 1,409 €/l.

, Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km 3. 1,409 €/l. Plenergy , Coslada, Avenida San Pablo, 29. 1,409 €/l.

, Coslada, Avenida San Pablo, 29. 1,409 €/l. Ballenoil , Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km 5. 1,409 €/l.

, Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km 5. 1,409 €/l. Petroprix , Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155. 1,409 €/l.

, Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155. 1,409 €/l. Plenergy , Fuenlabrada, Calle Enebro, 17. 1,409 €/l.

, Fuenlabrada, Calle Enebro, 17. 1,409 €/l. Ballenoil , Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2. 1,409 €/l.

, Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2. 1,409 €/l. Ballenoil, Fuenlabrada, Polígono VPV.036.PPI-2 Triángulo Norte 1, s/n. 1,409 €/l.

Cómo es el mapa que muestra las gasolineras más baratas

Además del listado como el que acabas de ver, tú mismo puedes entrar en el Geoportal que ofrece también los resultados, en forma de mapa, algo que puede ser especialmente útil de cara al fin de semana: si tienes pensado hacer un trayecto concreto, puedes trazar mentalmente tu ruta y ver qué estaciones te quedan a mano antes de llegar a tu destino. No siempre la más barata es la más cercana, pero con el mapa es fácil encontrar un punto intermedio entre precio y comodidad. A continuación puedes ver una captura a modo de ejemplo de cómo se muestra el mapa de Geoportal en Madrid: