Precio de la gasolina hoy 11 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Hoy es lunes, y como suele ocurrir todas las semanas, es un día marcado por la vuelta al trabajo y como no, el volumen de tráfico desde primera hora de la mañana así que lo más normal es que nos toque repostar y con ello, que tengamos en cuenta dónde es más barato hacerlo y que queramos saber al detalle, cuál es el precio de la gasolina hoy 11 de mayo y dónde están las gasolineras más baratas de Madrid.

La realidad es que en Madrid no todas las gasolineras cobran lo mismo, sino que veces la diferencia está a apenas unos minutos de distancia, pero cuando llenas el depósito se nota. Y si además eso lo repites cada semana, acaba siendo un dinero que merece la pena tener en cuenta. Por ello, para saber dónde está más barato hoy el combustible, hemos consultado los datos del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica. Es una herramienta pública que recoge los precios que comunican las propias estaciones, así que sirve como referencia bastante fiable para comparar sin volverte loco y para saber a cómo está el litro hoy en Madrid, y dónde te resulta más barato repostar en este lunes 11 de mayo.

Precios de la gasolina hoy 11 de mayo en Madrid

Ha llegado el momento de saber cuánto vamos a pagar hoy lunes por repostar en Madrid, ya sea la capital o municipios cercanos. Te dejamos el listado completo, con las gasolineras más baratas en función también del tipo de combustible.

Gasolina 95

Plenergy (Meco) – Camino del Olivo, 1 – 1.355 €/l

(Meco) – Camino del Olivo, 1 – 1.355 €/l Alcampo (Madrid) – Calle José Paulete – 1.369 €/l

(Madrid) – Calle José Paulete – 1.369 €/l Petroprix (Alcalá de Henares) – Calle Isaac Newton, 155 – 1.369 €/l

(Alcalá de Henares) – Calle Isaac Newton, 155 – 1.369 €/l Gasexpress (Alcalá de Henares) – Carretera Daganzo km. 3 – 1.369 €/l

(Alcalá de Henares) – Carretera Daganzo km. 3 – 1.369 €/l Ballenoil (Alcalá de Henares) – Carretera Daganzo km. 5 – 1.369 €/l

(Alcalá de Henares) – Carretera Daganzo km. 5 – 1.369 €/l Lavaplus (Alcalá de Henares) – Carrera de Ajalvir, 3 – 1.369 €/l

(Alcalá de Henares) – Carrera de Ajalvir, 3 – 1.369 €/l Supeco (Alcalá de Henares) – Polígono La Garena, Av. Europa, s/n – 1.369 €/l

(Alcalá de Henares) – Polígono La Garena, Av. Europa, s/n – 1.369 €/l Gasolinera Torrejón (Torrejón de Ardoz) – Avenida de la Constitución, 108 – 1.389 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Avenida de la Constitución, 108 – 1.389 €/l Ballenoil (Alcalá de Henares) – Carretera M-300 km. 26,9 – 1.389 €/l

(Alcalá de Henares) – Carretera M-300 km. 26,9 – 1.389 €/l Ballenoil (Torrejón de Ardoz) – Avenida Constitución, 225 – 1.389 €/l

Gasolina 98

Alcampo (Madrid) – Calle José Paulete – 1.439 €/l

(Madrid) – Calle José Paulete – 1.439 €/l Alcampo (Torrejón de Ardoz) – Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500 – 1.469 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500 – 1.469 €/l Alcampo (Alcobendas) – Avenida Olímpica, 9 – 1.529 €/l

(Alcobendas) – Avenida Olímpica, 9 – 1.529 €/l Shell (Móstoles) – Glorieta de los Jazmines, s/n – 1.529 €/l

(Móstoles) – Glorieta de los Jazmines, s/n – 1.529 €/l Alcampo (Alcalá de Henares) – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km. 34 – 1.544 €/l

(Alcalá de Henares) – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km. 34 – 1.544 €/l Confor Auto (Alcobendas) – Avenida de la Industria, 45 – 1.559 €/l

(Alcobendas) – Avenida de la Industria, 45 – 1.559 €/l Cepsa Mayorazgo 365 (Madrid) – Calle Sierra de la Demanda, 2 – 1.579 €/l

(Madrid) – Calle Sierra de la Demanda, 2 – 1.579 €/l BP Dualez 365 (El Álamo) – Carretera M-404 km. 4,950 – 1.589 €/l

(El Álamo) – Carretera M-404 km. 4,950 – 1.589 €/l Galp (Navalcarnero) – Polígono Alparache, s/n – 1.589 €/l

(Navalcarnero) – Polígono Alparache, s/n – 1.589 €/l Shell (Ciempozuelos) – Carretera M-414 km. 42,100 – 1.589 €/l

Diésel

Esteba Rivas (Getafe) – Calle Eratóstenes, 15 – 1.554 €/l

(Getafe) – Calle Eratóstenes, 15 – 1.554 €/l Alcampo (Alcobendas) – Avenida Olímpica, 9 – 1.559 €/l

(Alcobendas) – Avenida Olímpica, 9 – 1.559 €/l Alcampo Fuenlabrada (Fuenlabrada) – CC Loranca Alcampo Fuenlabrada, Av. Pablo Iglesias, s/n – 1.581 €/l

(Fuenlabrada) – CC Loranca Alcampo Fuenlabrada, Av. Pablo Iglesias, s/n – 1.581 €/l Alcampo (Alcorcón) – Avenida Europa, s/n – 1.581 €/l

(Alcorcón) – Avenida Europa, s/n – 1.581 €/l Lavaplus (Alcorcón) – Avenida de Europa, 15 – 1.581 €/l

(Alcorcón) – Avenida de Europa, 15 – 1.581 €/l Alcampo (Torrejón de Ardoz) – Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500 – 1.589 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500 – 1.589 €/l Galp (Alcalá de Henares) – Calle Villamalea, 2 – 1.599 €/l

(Alcalá de Henares) – Calle Villamalea, 2 – 1.599 €/l Ballenoil (Getafe) – Carretera Madrid-Toledo km. 12 – 1.599 €/l

(Getafe) – Carretera Madrid-Toledo km. 12 – 1.599 €/l Alcampo (Madrid) – Calle José Paulete – 1.599 €/l

(Madrid) – Calle José Paulete – 1.599 €/l Ballenoil (Alcorcón) – Calle Laguna, 88 – 1.599 €/l

Por qué no cuesta lo mismo en todas las gasolineras

Ahora ya conocemos los precios, y vemos algunas diferencias por lo que puede que te preguntes el porqué sucede esto ya que suele generar dudas que son del todo normales si tenemos en cuenta que a simple vista parece que el producto es el mismo. Y lo es, pero el precio no depende solo de eso. Cada estación tiene sus propios costes. El sitio donde está, el personal, el mantenimiento… todo influye. No es lo mismo una gasolinera en una zona industrial que otra en pleno centro.

Luego está la forma de trabajar de cada empresa. Algunas ajustan mucho los precios para atraer clientes, otras no tanto. Y además está el factor externo, que no controlan ya que el precio del combustible depende de mercados internacionales que cambian constantemente y más en momentos como el actual, marcado por la geopolítica y como no, la Guerra de Irán. Por eso hay días en los que sube, otros en los que baja, y otros en los que apenas se mueve.

El mapa de Geoportal en el que puedes ver las gasolineras más baratas

Ahora ya sabes cuáles son los precios de la gasolina más barata en Madrid, y lo hemos encontrado gracias a Geoportal de gasolineras que tú mismo puedes consultar cuando quieras ya que seguro que a lo largo del día y sobre todo, de un día para otro, esos precios se mueven.

Los resultados se pueden ver como en el listado de arriba, pero también en forma de mapa como este que te dejamos a modo de ejemplo de Parla:

Y con un mapa como este, puedes ver las gasolineras cerca de ti y comparar precios casi de un vistazo, sin tener que ir buscando una a una. Para un lunes, que todo va más rápido, viene bien. Además, también puedes filtrar por combustible o por zona, así que en un momento te haces una idea de dónde merece la pena parar.