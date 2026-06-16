Madrid mantendrá la cruz instalada en la Plaza de Lima durante la visita del Papa León XIV

La cruz que se instaló en la Plaza de Lima de Madrid con motivo de la visita del Papa León XIV a la capital española se quedará de manera permanente, aunque su ubicación definitiva todavía no está cerrada «desde el punto de vista técnico». Así lo ha anunciado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

El regidor madrileño ha destacado que la cruz «es un regalo muy especial» de la Archidiócesis de Madrid y «tiene todo el sentido que se quede en la propia Plaza de Lima», aunque esto está por ver. «Esperamos que podamos hacerlo, si no tendrá otro lugar en Madrid. En todo caso, será testimonio permanente de unos días inolvidables que pasamos en esta ciudad como de las raíces cristianas de Madrid y de la sociedad madrileña», ha indicado al respecto.

Asimismo, Almeida ha recordado que la cruz ha sido «uno de los elementos más emblemáticos» de la visita de León XIV y su permanencia es, además, «una reivindicación de los madrileños».

«Estamos estudiando las características técnicas del terreno, un análisis preliminar nos dice que es posible pero queremos desde luego que se den todos los condicionantes para que la cruz se pueda instalar con las debidas condiciones de seguridad», ha explicado en declaraciones ante los medios.