Llega a Madrid el ‘Primark italiano’: 1.000 m² de moda y chollos por menos de 5 euros a 15 minutos del centro

Una nueva tienda de ropa ha abierto en Madrid y, lo cierto es que sin hacer demasiado ruido, está empezando a llamar la atención. No tanto por su nombre, que para muchos todavía es poco conocido, sino por algo mucho más directo como son los precios, hasta el punto de que muchos ya hablan de ella como el ‘Primark italiano’ y es que una vez entras, te das cuenta como tiene prendas que marcan tendencia, y en algunos casos por menos de 5 euros, algo que en el contexto actual no pasa desapercibido. Y eso, al final, es lo que hace que mucha gente empiece a hablar de ella.

Se trata de Terranova, una marca italiana que sigue ampliando su presencia en España con mucho éxito, gracias a su fórmula de ropa asequible, bastante variedad y opciones para todos los públicos. No es una tienda de nicho ni especializada, sino un espacio pensado para entrar, mirar un poco de todo y salir con varias cosas sabiendo además que el gasto no ha sido elevado. Y la última apertura de esta nueva tienda en Madrid la encontramos dentro del centro comercial Madrid Sur, en Puente de Vallecas. No está en el centro exacto de la ciudad, pero tampoco queda lejos, y eso juega a su favor ya que unos 15 minutos se puede llegar desde zonas céntricas. De hecho, en los primeros días ya se ha empezado a notar bastante movimiento, sobre todo por la curiosidad de quienes quieren ver qué ofrece exactamente esta tienda de la que cada vez se habla más.

La nueva tienda de ropa que arrasa en Madrid

Una de las primeras cosas que sorprende al entrar en la nueva tienda de Terranova en Madrid es el tamaño.. El local cuenta con unos 1.300 metros cuadrados en total, de los cuales alrededor de 1.000 están dedicados directamente a la venta. Eso se nota en cuanto empiezas a moverte, porque no hay sensación de agobio ni de pasillos estrechos, algo que sí ocurre en otros establecimientos similares. La tienda cuenta con mucho género expuesto y zonas bien diferenciadas con las líneas habituales de la marca, como son la ropa de mujer, la de hombre, infantil, así como una parte dedicada a la ropa interior. Es decir, cubre prácticamente todas las categorías básicas, lo que hace que mucha gente acabe comprando más de lo que tenía previsto al entrar.

Además, esta apertura encaja dentro del proceso de renovación que está viviendo el propio centro comercial Madrid Sur. En los últimos meses han ido incorporando nuevas marcas y tratando de recuperar algo de actividad. En ese sentido, una tienda de este tamaño y con este tipo de precios puede atraer bastante público.

Precios bajos que explican por qué se habla tanto de ella

Si hay algo que realmente está haciendo que esta tienda se comente, es el precio ya que en ella podemos encontrar pantalones que rondan los 10 euros, camisas por 15 euros, vestidos por unos 6 y, en algunos casos, camisetas, tops o complementos que bajan incluso de los 5 euros. Ese tipo de cifras es lo que ha llevado a que muchos la comparen con los primeros tiempos de Primark, que en sus orígenes también destacó por contar con precios realmente bajos.

Y lo mejor es que Terranova apuesta por una moda actual a precios bajos, pero una moda que podemos usar a diario. Puedes encontrar muchas prendas básicas así como otras colecciones que son de temporada, como la actual colección o línea de eventos perfecta por si tienes que ir de boda o de comunión esta primavera verano.

Madrid, el punto donde la marca está creciendo más rápido

Con esta nueva tienda en Vallecas, Terranova suma ya cinco establecimientos en España. Y lo llamativo es que la mayoría están en la Comunidad de Madrid. En los últimos meses han ido abriendo locales en sitios como Pinto, Alcorcón o Torrejón de Ardoz, además de alguna otra apertura reciente fuera de la región. Pero el foco principal, de momento, está aquí. Madrid ofrece volumen, movimiento constante y centros comerciales que siguen teniendo tirón, especialmente para este tipo de marcas.

View this post on Instagram A post shared by CC Madrid Sur (@ccmadridsur)

Más aperturas previstas en los próximos meses

Los planes de Terranova para 2026 no se quedan sólo en Madrid. La idea es seguir ampliando su presencia en España y llegar a otras ciudades importantes. Entre ellas están Barcelona, Sevilla o Málaga, donde se espera que la marca también tenga presencia próximamente. No será un crecimiento inmediato ni masivo, pero sí progresivo. Es decir, nuevas tiendas que irán apareciendo poco a poco, en función de cómo responda el público y de las oportunidades que vayan surgiendo.

Terranova es sin duda, una de las tiendas de moda que más da que hablar en España, pero lo cierto es que fue fundada en 1988 y forma parte de Teddy Group, un grupo que agrupa varias marcas del sector textil. Actualmente cuenta con más de 900 tiendas repartidas en casi 40 países, lo que da una idea de su tamaño. Además, en 2024 superó los 735 millones de euros de facturación, una cifra que refleja que no se trata de una empresa pequeña.