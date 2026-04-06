El cambio inesperado del Café Gijón de Madrid: reabre con novedades de estilo norteamericano que sorprende a los clientes

El Café Gijón de Madrid ha reabierto esta semana tras su adquisición por el grupo mallorquín Grupo Cappuccino en otoño de 2025. El establecimiento, tal y como sostienen sus nuevos propietarios, «mantiene la esencia que le ha acompañado a lo largo de su historia, con una programación muy vinculada al arte». Sin embargo, la nueva carta abandona la cocina tradicional castiza para dar paso a platos internacionales como «wrap de pollo tandoori con patatas fritas» o «fish and chips en tempura». Ni rastro del cocido madrileño o de los callos a la madrileña que durante tanto tiempo fueron el sello distintivo del Café Gijón. Además, en el ticket aparece el concepto «service not included» acompañado de «suggested gratuity» y del cálculo de cuánto ascendería la cuenta si el cliente añade una propina del 5%, del 10% o del 15%.

El usuario Pablo Briones ha compartido un mensaje en la red social X (antes Twitter) en el que ha mostrado la carta del Café Gijón. «He dado con la carta del «Café Gijón» y es aún peor de lo esperado», ha expresado. Y continúa comentando algunos de los platos cuyos precios más le han llamado la atención: «1 copa de vino al precio que se encuentra la botella en tienda online 9-11 €; Hummus 26 €; Tapa de kale 22 € ¡Una tapa!; Curry vegano 34 €; Tapa de fish & chips (pescado y patatas) 25 €; Pizza margarita 24 €; Trozo de tarta más barata 11 €; Helado 9,45 €».

El ‘nuevo’ Café Gijón de Madrid

La carta comienza con una selección de entrantes donde destacan la crema orgánica de calabaza y zanahoria (12,60 €), junto a las croquetas de jamón ibérico (16,00 €) y la bruschetta de pan de cristal con tomate, jamón de Parma y parmesano (26,25 €). Asimismo, se incluyen opciones como el hummus libanés con pan pita y crudités (26,00 €), el aguacate con gambas (29,40 €) y los rollitos de primavera con cogollos, chili y soja (25,20 €). La oferta se completa con burrata artesana con variedad de tomates (28,00 €), nachos con guacamole casero (23,10 €), además de propuestas más contundentes como el California Club Sandwich (27,00 €), el sándwich de salmón ahumado (28,00 €), el vegetarian club sandwich (24,00 €), el wrap de pollo tandoori con patatas fritas (26,50 €) y las patatas fritas con trufa y parmesano (14,00 €).

En el apartado de ensaladas, la carta incluye la ensalada de kale con queso feta y nueces, disponible en formato tapa (21,00 €) o ración (29,40 €), además de la ensalada Caesar con pollo a la brasa, también en tapa (22,00 €) o ración (30,45 €), y la ensalada Caesar con langostinos, con precios de 24,00 € y 32,00 € respectivamente. A estas se suma la ensalada Mónaco (34,50 €), elaborada con ingredientes como bonito del norte, pimiento de piquillo, habitas baby, anchoas y huevo de codorniz.

Por otro lado, entre los platos principales destacan la hamburguesa especial Cappuccino (32,00 €) y la milanesa de pollo campero con ensalada Caesar (36,00 €), así como el entrecot «Café de París» (44,00 €). También se ofrecen propuestas internacionales como el thai curry de pollo y langostinos (36,00 €) y el curry vegano de tofu y verduras (34,00 €), junto al poke bowl hawaiano de salmón (34,00 €) y el fish & chips en tempura, disponible en tapa (25,00 €) o ración (34,00 €). Completan la sección el canelón de pato con bechamel (29,00 €), la pasta del leñador (31,00 €), la omelette bio con queso emmental y/o jamón york con aguacate y ensalada (25,00 €), así como una selección de pizzas: margherita (24,00 €), prosciutto (26,00 €) y pepperoni picante (26,00 €).

La carta incorpora además una propuesta de sushi con el spicy tuna roll (36,00 €), el snow crab California roll (29,40 €) y el assorted sushi XL de 16 piezas (63,00 €).

En el apartado dulce, destacan las tartas como el pastel de zanahoria y nueces (11,50 €), el pastel de queso con frutos rojos (13,00 €), el pastel de chocolate (11,00 €), la tarta banoffee (12,00 €), la tarta de manzana con nata montada (11,00 €, o 14,00 € con helado) y el gató mallorquín con helado de almendra (13,00 €). También se ofrecen crêpes, entre ellas la de Nutella con frutos del bosque (17,00 €), la de frutos rojos con nata y helado (22,00 €), la de plátano, yogur y miel (18,00 €) y la de jamón y queso (17,00 €).

Finalmente, la sección de helados y batidos incluye sabores como vainilla gold, chocolate belga, fresas silvestres, almendra tostada, limón ibicenco y café, todos ellos a 14,50 € en formato batido o 9,45 € como helado, además del XL ice cream sundae (17,00 €), una copa especial con helados y frutas.

Propina

En el ticket del nuevo Café Gijón de Madrid figura únicamente en inglés la indicación «service not included» («servicio no incluido»), que en una de las ocasiones aparece acompañada de «suggested gratuity» («propina sugerida»). Además, el propio recibo incluye un cálculo orientativo del importe final en función de si el cliente decide añadir una propina del 5 %, del 10 % o del 15 %. Por ejemplo, en una cuenta de 100 €, el ticket muestra directamente cómo quedaría el total: 105 € con una propina del 5 %, 110 € con el 10 % y 115 € en caso de optar por el 15 %.

El formato evoca el sistema habitual en Estados Unidos, donde una parte importante de los ingresos del personal de hostelería depende de las propinas. En España, sin embargo, el marco normativo es diferente. Según advierte la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), «cobrar por el servicio de mesa o por el cubierto es ilegal; está implícito en el propio servicio de hostelería».