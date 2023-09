COMUNIDAD DE MADRID Ayuso obligará al PSOE a pronunciarse sobre la amnistía antes de la hipotética investidura de Sánchez

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, obligará al PSOE-M a pronunciarse sobre la amnistía antes de la hipotética investidura del presidente en funciones, Pedro Sánchez. Siguiendo las indicaciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha instado a los populares a presentar mociones sobre esta medida de gracia en todos los parlamentos autonómicos, ayuntamientos, Senado y diputaciones, Ayuso va a registrar de forma «inminente» el texto para que este se vote en el Pleno de la Asamblea del próximo 5 de octubre.

Así lo ha adelantado este martes el portavoz del PP en la Cámara autonómica, Carlos Díaz-Pache, tras reunirse con Díaz Ayuso en la Real Casa de Correos en el marco de la ronda de contactos que ha mantenido ésta con todos los portavoces parlamentarios.

Interrogado previamente por este periódico sobre cuál será su postura ante esa moción, el líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato, se ha inclinado por echar balones fuera y esgrimir que no va a pronunciarse de momento sobre algo «que no existe».

«Me sorprende que el PP haga iniciativas sobre cosas que no existen, es como por si acaso algún día se aprueba que los colegios acaban a las 12 voy a presentar una PNL… a mí me gusta ser serio y riguroso y eso significa que se tenga conocimiento de lo que se hace y en este caso no se tiene, no hay nada sobre lo que tener conocimiento. Si van sucediendo hechos los iremos valorando pero no vamos a entrar en un debate sobre algo que ni existe», ha apuntado.

Con todo, ha avanzado que cree que el PSOE no se pronunciará de manera dispar en los distintos ayuntamientos y parlamentos autonómicos en los que el PP ha informado que va a presentar esa moción. «No creo que vaya a haber pronunciamientos dispares en las posiciones del PSOE. Veo una idea muy clara de lo que necesita España, que es un Gobierno de progreso que siga con los avances de todos estos años y en eso estamos todos concentrados», ha manifestado.

Por su parte, la líder de Más Madrid, Mónica García, se ha abierto a apoyar la amnistía -el precio que ha puesto Carles Puigdemont para sentarse a negociar con Sánchez su posible investidura- al afirmar que «todo lo que sea diálogo, apertura y hablar en esta sociedad vamos a estar en todos los avances».

El presidente del PP anunció en su comparecencia ante la Junta Directiva Nacional del partido, máximo órgano entre Congreso, que el partido presentará a tal fin mociones en todos las comunidades, ayuntamientos y diputaciones para desgastar al PSOE. «Ningún político, ningún concejal, ningún diputado va a poder esconder su opinión», subrayó.

De esta forma, Ayuso ha sido de las primeras presidentas autonómicas, junto con el valenciano Carlos Mazón, en anunciar la pronta activación de esa moción. Además, la presidenta madrileña ha anunciado que acudirá a la manifestación contra la amnistía del próximo 8 de octubre convocada por la plataforma Sociedad Civil Catalana. «Ahí estaré», ha escrito en sus redes sociales.