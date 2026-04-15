Ayuso concede la Medalla de Oro de Madrid a Corina Machado por su defensa de la libertad

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, concederá este sábado la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a la opositora venezolana María Corina Machado por su labor en favor de la libertad y los derechos humanos en Venezuela. También se otorgará la Medalla Internacional a Edmundo González Urrutia.

La presidenta del Ejecutivo regional entregará ambas condecoraciones en un acto que se celebrará en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia autonómica.

Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, donde ha destacado la «lucha por la libertad y la democracia» por parte de Corina Machado, así como el impulso que realizó González desde su exilio hacia «una futura transición democrática venezolana».

El Gobierno madrileño entregará estas condecoraciones en el marco de la visita que realizarán los líderes opositores venezolanos a España. En concreto, este sábado Corina Machado y Edmundo González tendrán un encuentro con la presidenta madrileña.

En él estará el Consejo de Gobierno y se celebrará a las 17:30 horas, tal y como informó esta semana el portavoz del Gobierno regional. Durante la reunión, se abordará especialmente su lucha por la «libertad del pueblo venezolano», en un contexto marcado por la situación política que atraviesa el país.

La Cruz de la Orden Dos de Mayo

Por otro lado, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid también ha aprobado en su reunión de este miércoles la concesión de la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo a 14 personalidades, instituciones y entidades sociales como reconocimiento a sus trayectorias profesionales, solidaridad y ejemplo.

La ceremonia de entrega también tendrá lugar en la Real Casa de Correos, durante el acto institucional del Día de la Comunidad de Madrid, el próximo 2 de mayo.

En esta edición, destaca la distinción a Enrique Cerezo, por su labor como presidente del Atlético de Madrid desde 2003, liderando la modernización y proyección internacional del club, y por su trabajo como empresario y productor cinematográfico.

Igualmente, será condecorado con la Gran Cruz el piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz Jr, por su ejemplo de constancia y profesionalidad, que lo han convertido en un «referente deportivo» y en embajador del deporte madrileño a nivel internacional. También la esquiadora paralímpica madrileña Audrey Pascual, cuyos dos campeonatos del mundo la sitúan como figura destacada del deporte adaptado y modelo de superación, inclusión y excelencia deportiva.

Otras personalidades que recibirán la Cruz de la Orden del Dos de Mayo serán el pintor Augusto Ferrer-Dalmau, el periodista César Lumbreras, los profesionales del Centro de Recuperación de Especies Silvestres (CRAS), y Miguel Carballeda por su incansable labor como presidente de la ONCE.