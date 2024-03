El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha participado este viernes en los Premios Campoamor que ha celebrado el Ayuntamiento de Madrid por el 8M, Día Internacional de la Mujer, con el foco en acabar con los techos de cristal que siguen existiendo para las mujeres y trabajar en el «objetivo compartido» de conseguir la igualdad pese a las discrepancias.

Almeida durante el 8M ha clausurado el acto después de que la alumna de la Escuela Municipal de Arte Dramático Marta Alejandra Rojas haya recitado el poema ‘No deseo abrir la boca’, de la poeta y periodista afgana Nadia Anjuman. «Esta lectura que hemos llevado a cabo nos recuerda a todas las mujeres que en cualquier rincón del mundo, se encuentran en situación de desigualdad, de injusticia y de vulnerabilidad y por tanto que constituyen un acicate para cualquier persona, en cualquier lugar”, ha dicho Marta.

Después de la intervención en el acto de Pilar Medina, perteneciente a una de las primeras promociones de Técnico de la Administración General del Ayuntamiento de Madrid a comienzos de los años 60, y Mercedes Payol, representante de la primera promoción de la Policía Municipal que incorporó a mujeres en el Cuerpo en 1971, Almeida ha hecho alusión a los «techos de cemento armado y de hormigón» a los que tuvieron que hacer frente.

En pleno día del 8M, el dirigente del PP ha pedido continuar luchando para conseguir una igualdad real entre hombres y mujeres y ha reconocido la labor que realizaron las mujeres pioneras que accedieron «en condiciones verdaderamente difíciles» al Ayuntamiento de Madrid.

A pesar de eso, el alcalde ha trasladado su inquietud respecto a la brecha que existe entre hombres y mujeres: “A mí hay un dato que me preocupa aún más y que me parece que es el que de verdad debemos resolver incluso antes que la cuestión económica, e empobrecimiento que como sociedad supone esta brecha. El empobrecimiento que para todos nosotros en la sociedad que conformamos supone que no sepamos todavía resolver la brecha que hay de género entre hombre y mujer y entre el aprovechamiento del talento”.

Nuevo monumento 11 M

El próximo 10 de marzo se estrenará un nuevo espacio homenaje a las víctimas del famoso atentado del 11M. El área contará con una superficie total de 2.000 metros cuadrados, mensajes elegidos por las asociaciones de afectados y un grabado con los nombres de los fallecidos.

Este monumento viene a sustituir al que hasta hace unos meses servía como homenaje de la tragedia, que fue reemplazado principalmente porque impedía acometer correctamente las obras de la línea 11.

Almeida explicó que todavía están estudiando como repartir los bloques que conformaban el anterior monumento: “Estamos ya estableciendo los criterios también para la distribución, como decíamos, de todas esas placas en recuerdo de todas las víctimas del terrorismo, y en relación con el monumento se está avanzando en la negociación también entre la Comunidad de Madrid y las asociaciones de víctimas para darles el lugar, el sitio y sobre todo el recuerdo que merecen”.