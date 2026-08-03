La alcaldesa de Getafe cierra una de las tres piscinas municipales: no funciona la depuradora ni las duchas

El Ayuntamiento de Getafe, gobernado por la alcaldesa socialista Sara Hernández, ha clausurado desde el pasado 27 de julio la piscina de verano del Complejo Deportivo Municipal Alhóndiga-Sector III, una de las tres instalaciones acuáticas municipales de la ciudad, tras detectarse un fallo técnico en la depuradora del agua. Cuatro días después, la instalación seguía sin fecha de reapertura.

Según la información difundida por la Delegación de Deportes, la instalación deportiva permanecerá totalmente cerrada al público hasta nuevo aviso, y el propio comunicado municipal no ha especificado el momento exacto en que se produjo la avería, ni los plazos técnicos necesarios para reabrir el recinto.

Los responsables municipales han insistido en que la reparación depende de que se recupere el sistema de tratamiento del agua. El recinto permanecerá cerrado mientras continúen las labores necesarias para recuperar el funcionamiento normal del sistema de tratamiento del agua, sin que por el momento se haya concretado una fecha de reapertura. La previsión inicial del Consistorio apuntaba a una solución en pocos días, aunque la reapertura de la piscina cerrada está condicionada a la recuperación completa de la depuradora y a que las comprobaciones técnicas resulten satisfactorias.

El cierre se ha producido en plena ola de calor y en pleno periodo estival, cuando la demanda de las piscinas públicas alcanza su punto más alto. Ante la falta de servicio en la Alhóndiga-Sector III, el Ayuntamiento ha remitido a los vecinos a la piscina de Perales del Río, que mantendrá su actividad durante las próximas semanas y tiene previsto finalizar la temporada el 30 de agosto, convertida así de forma provisional en la principal alternativa municipal.

No es la primera incidencia que sufre esta instalación en los últimos años. En julio de 2025, la piscina de la Alhóndiga ya tuvo que cerrarse de forma temporal tras el fallecimiento de un vecino con discapacidad en un accidente ocurrido en el recinto, mientras se realizaban las diligencias judiciales correspondientes. Y en 2017, una inundación causada por una avería en la acometida general del Canal de Isabel II dañó los motores y dosificadores de la instalación, obligando a un cierre de varios días.

El nuevo episodio reabre el debate sobre el estado de mantenimiento de las infraestructuras deportivas municipales de Getafe, en un verano marcado por temperaturas extremas en el sur de la Comunidad de Madrid. Por el momento, ni el gobierno de Sara Hernández ni la Delegación de Deportes han ofrecido una explicación pública sobre las causas de fondo de la avería ni un calendario de reparación, limitándose a pedir disculpas por las molestias ocasionadas a los usuarios.