Activados los avisos por lluvias y tormentas en Madrid hoy: la AEMET confirma que no hay tregua en estas zonas

El cambio de tiempo ya es una realidad en la Comunidad de Madrid. La estabilidad de días anteriores da paso a un escenario dominado por cielos cubiertos y precipitaciones que se mantendrán durante buena parte de la jornada del miércoles.

La previsión apunta a lluvias desde primeras horas del día, con continuidad hasta la tarde. A partir de ese momento, la intensidad irá disminuyendo de forma progresiva, aunque el cielo seguirá muy nuboso. Este episodio de inestabilidad marca un claro punto de inflexión respecto al tiempo más templado de jornadas previas.

Uno de los cambios más perceptibles será la bajada de los termómetros. En la capital, las temperaturas máximas caerán de forma notable, con descensos que pueden alcanzar hasta seis grados.

Para este miércoles, los valores se moverán en torno a los 18 grados de máxima y 11 de mínima en el centro de Madrid. Este descenso refuerza la sensación de cambio brusco, alejando el ambiente más suave típico de la primavera reciente.

07/04 20:06 AVISOS HOY | Comunidad de Madrid: lluvias y tormentas. Nivel máximo de aviso: amarillo.

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La sierra de la Comunidad de Madrid, con chubascos y posibles tormentas

En las zonas de montaña, el panorama será similar, aunque con algunos matices. Se espera un predominio de cielos muy nubosos o cubiertos, con presencia de nubosidad media y alta.

Las precipitaciones serán en general débiles, aunque podrían intensificarse de forma puntual en forma de chubascos. No se descarta la aparición de tormentas en áreas como la Sierra de Guadarrama o Somosierra, especialmente durante los momentos de mayor inestabilidad.

Además, la cota de nieve se situará entre los 2.200 y 2.400 metros, lo que refleja el descenso térmico también en altura.

Adiós a la primavera en estas zonas de la capital

El descenso de temperaturas también se notará en la sierra, donde las máximas experimentarán una bajada moderada, en algunos puntos más acusada.

En localidades como Somosierra, los valores oscilarán entre los 17 grados de máxima y los 5 de mínima. En Guadarrama, se prevén máximas de 17 grados y mínimas en torno a los 8. A esto se suma la presencia de viento flojo o moderado, con rachas más intensas en cotas altas y zonas expuestas.

A pesar del predominio de nubes y lluvias, el índice ultravioleta se mantendrá en niveles elevados, situándose en torno a 6. Este dato subraya la importancia de la protección solar incluso en jornadas con menor presencia de sol directo.