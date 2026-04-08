OUIGO ofrece los mejores planes para redescubrir Murcia durante su icónico Entierro de la Sardina

Humor, tradición y espectáculo se combinan cada primavera en Murcia con su original Entierro de la Sardina, una fiesta declarada de Interés Turístico Internacional que cada año atrae a miles de visitantes. Para una fecha tan especial, este 2026, OUIGO prevé desplazar a más de 10.000 personas a la región entre el 6 y el 11 de abril, día del desfile grande, con billetes desde 9 € en tres frecuencias diarias desde Madrid, con paradas intermedias en destinos como Albacete, Alicante y Elche. Y es que el tren se posiciona como la opción perfecta que permite llegar y estar ya en pleno centro para celebrar y desconectar, disfrutando las calles del casco antiguo a pie.

Una celebración única

Esta festividad histórica llena las calles del centro de la ciudad de carrozas, bailes y mucha diversión, culminando con la quema de una sardina para simbolizar la purificación y renovación que trae consigo el final de la Cuaresma. Una celebración única que este año, además, celebra su 175 aniversario. Y es que La Región de Murcia brilla como nunca en su Semana Grande.

El ambiente festivo comenzará ya el miércoles 8 de abril, con el Recibimiento del Gran Pez y de Doña Sardina por las autoridades municipales. El pescado es el rey en esta fiesta: el jueves 9 tendrá lugar el Desfile de Llegada de la Sardina y el XVII Encuentro de Sardinillas, dos divertidos eventos que están también enfocados para la familia, como el velatorio infantil -por curioso que pueda sonar- del viernes 10 de abril.

Y la celebración culmina con el gran desfile de carrozas del día 11. Las cabalgatas cruzan la ciudad arropadas por acróbatas, bailarines, gigantes, bandas musicales y grupos sardineros que reparten juguetes a niños y adultos, ya sean locales o turistas. Al final del desfile, la hoguera espera hambrienta a la sardina y, durante esa quema mágica, saltan chispas también de emoción. Y, por supuesto, OUIGO contará con un lugar especial en ese gran desfile. La carroza, con forma de tren, se unirá a los sardineros repartiendo regalos por las calles, acompañada, además, de una actuación con mucho ritmo.

Todo el plan se puede consultar en la web oficial de esta tradición.

¿Qué no te puedes perder en Murcia además del desfile?

Probar una marinera en el Cafeto

Cada bar, restaurante y chef le dan su toque personal a la marinera, la tapa típica por excelencia de la Región de Murcia. Todas son especiales, pero la del bar El Cafeto, situado en pleno centro de Murcia, es la más vendida. Este local se estableció en los 60 donde antes había un pequeño quiosco. Sigue intacto desde entonces, cuando los estudiantes de las facultades cercanas le apodaron así, pues su verdadero nombre es Café Bar Gran Vía. Aquí la ensaladilla, la rosca de pan y la anchoa se sirven como el primer día.

Ruta en el Santuario de la Fuensanta

Para tener las mejores vistas de la ciudad hay que alejarse un poco del centro, hasta un pequeño cerro al pie de la sierra de Carrascoy, en el barrio de Algezares. En dicha montaña se alza el Santuario de la Fuensanta, un lugar cargado de leyenda cuyo origen se remonta a una cueva medieval. Se dice que la devoción por este lugar salvó a la ciudad de la mayor sequía en décadas, a finales del siglo XVII. La excursión a esta iglesia barroca merece la pena, por el enclave natural, por la historia y porque se puede completar con un desayuno o tapa en una terraza viendo Murcia desde lo más alto.

Comida en Restaurante Keki, fusión del Mediterráneo con los otros seis mares

La cocina de Sergio Martínez tiene los fogones a solo unos metros de la Catedral de Murcia, perfecta para comer despues de una visita. Este restaurante combina ingredientes de alta calidad, típicos de la comida mediterránea, con recetas españolas y de otras partes del mundo. Pero la mejor delicatessen es la atención de su personal, dispuestos a que el comensal disfrute, por ejemplo, de unos costillares de cerdo guisados cuya preparación requiere nada más y nada menos que 18 horas.

El Real Casino, una pecera del siglo XIX

La hermosa fachada de este edificio en pleno casco histórico murciano ya avisa de lo que nos vamos a encontrar dentro. El Real Casino de Murcia sorprende por su mezcla única de estilos arquitectónicos, desde el modernismo de las portadas hasta los arcos neonazarís de las salas principales, conocidas por su aspecto como peceras. Se estableció en 1853 como punto de encuentro de la alta sociedad, un espacio lujoso para la burguesía cuya ostentosa decoración sigue deslumbrando hoy en día.

Tardeo en la Plaza de las Flores

Toda ciudad tiene su punto de encuentro por excelencia donde las terrazas se extienden por doquier y las risas emanan de cada mesa hasta entrada la noche. En Murcia, el mejor tapeo tiene lugar cada tarde en la Plaza de las Flores, un coqueto espacio rodeado de bares, a cada cual más interesante, en pleno casco antiguo. En sus cartas, el famoso pulpo al horno, pero también caballitos, patatas al ajo cabañil, salmorejo o berenjenas fritas con miel, perfectas para disfrutar de la gastronomía del sur de España.