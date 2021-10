Ha llegado la noche más terrorífica del año: Halloween se celebra hoy 31 de octubre y seguro que muchos aprovecharán que este año cae en domingo para organizar fiestas y veladas temáticas. Para los amantes de los disfraces y en especial los de Halloween, disfrazarse es divertido, pero para otros puede ser difícil elegir cómo vestirse para Halloween sin disfraz. No te preocupes: puedes causar una gran impresión en las fiestas incluso sin disfrazarte, usando ropa que todos tenemos en nuestros armarios tal y como vamos a ver en las ideas que ahora os proponemos.

Cómo vestirse para Halloween sin disfraz: 5 ideas sencillas con ropa que ya tienes

Puedes elegir un look inspirado en Harley Quinn , Miércoles Addams o La novia cadáver jugando con accesorios o con un maquillaje «aterrador». De hecho los colores de la temporada vienen en nuestra ayuda, desde el naranja calabaza hasta el púrpura bruja. Aquí tienes algunas ideas muy sencillas para disfrazarte con la ropa que ya tengas, ya sea solos o en pareja.

Disfraz de bruja con una falda larga y terciopelo

Empecemos por los grandes clásicos: nada hace más Halloween que disfrazarse de bruja. El aspecto es muy simple de recrear y te permite aprovechar una tendencia del otoño de 2021, como es el terciopelo . Un vestido largo de terciopelo negro es perfecto para recrear el look, pero una falda larga de terciopelo y una camisa o top negro, también está bien, quizás agregando un cinturón con una hebilla cuadrada. Para completar el look solo necesitas un par de botas altas y un maquillaje muy acentuado en los ojos, en tonos morados y negros. ¿Quieres exagerar? Un sombrero puntiagudo que puedes hacer creando un cono con una simple cartulina o un poco de fieltro negro.

Disfraz de calabaza con un total look naranja

Halloween es la ocasión propicia para sacar del armario todas las prendas naranjas: un jersey oversize o una sudadera por ejemplo son perfectos para interpretar una calabaza encantada. Solo un par de medias del mismo color y tal vez unas pegatinas para simular ojos y boca y el disfraz casero está listo.

Disfraz de fantasma con un jersey blanco

El disfraz más sencillo de la historia es el fantasma: una sábana vieja, dos agujeros y ya estás listo para salir. Pero si no quieres quedarte toda la noche con una sábana sobre la cabeza, el truco es simple: vestido o jersey y pantalón blanco y una generosa dosis de maquillaje de color blanco en el rostro. Los ojos negros y marcados harán el resto de la magia (¡y la máscara FFP2 en este caso es un gran aliado!)

Disfraz de la familia Addams

Si sois en pareja o en un grupo de amigos, ¿por qué no probar los looks de la familia Addams? Una pareja puede interpretar a Morticia y Gomez, mientras que dos amigas pueden ser Morticia y Miércoles. Los disfraces son muy simples de hacer: Morticia usa un vestido negro ajustado, Gómez un traje de raya diplomática y bigote y Miércoles un vestido con cuello (¡no olvides las trenzas!). El efecto de grupo es lo que hará que el disfraz sea reconocible.

Disfraz de Cruella de Vil

El mundo del cine viene en nuestra ayuda con nuevas inspiraciones: la película Cruella , por ejemplo, nos brindó una nueva versión del personaje de Disney de Cruella De Vil, mucho más estilizada y sofisticada. Para recrear el look de Emma Stone, primero necesitas la famosa peluca de dos tonos, o pintarte el pelo en esos dos tonos con sprays de fantasía, para usar con vestidos en blanco y negro. Si son estampados rayados o de cuadros no importa: la combinación de los dos colores hará que el look sea absolutamente reconocible. ¿El toque extra? Los guantes, el lápiz labial rojo brillante y el bastón.