El chef internacional Luis Roger firma la VI Edición de Cinco Jotas By

Cinco Jotas presenta la VI edición de Cinco Jotas By, una experiencia culinaria que cuenta en esta ocasión con el chef Luis Roger, quien firma cuatro recetas exclusivas inspiradas en la gastronomía tradicional española, donde el hilo conductor es el 100 % ibérico de bellota Cinco Jotas.

Al frente de BCN Taste & Tradition, con una estrella Michelin en Houston, Texas, Luis Roger ha construido una cocina profundamente conectada con sus raíces y con la tradición culinaria española, marcada por su experiencia internacional. Su participación en esta edición de Cinco Jotas By nace de un recorrido vital donde la memoria gastronómica ocupa un lugar central. “Para mí, la gastronomía siempre ha sido una forma de contar historias. Este menú reúne recuerdos, personas y momentos importantes de mi vida, reinterpretados desde la mirada actual y con el producto de Cinco Jotas como protagonista”, señala el chef Luis Roger.

Su trayectoria en Estados Unidos ha sido clave en la difusión y prestigio de la cocina española en el país, donde se ha consolidado como uno de sus principales referentes. Desde Houston, ha logrado posicionar BCN Taste & Tradition como un espacio de referencia para la gastronomía española contemporánea, combinando técnica, respeto por el producto y una narrativa culinaria basada en la memoria y la identidad. Su trabajo ha contribuido a acercar la cultura gastronómica española al público estadounidense, reforzando el valor del producto y elevando su percepción dentro de un mercado altamente competitivo.

El paso inicial fue arriesgado, pero resultó muy exitoso. “Desde el comienzo, la propuesta gastronómica apostó por una cocina fiel a la identidad española, evitando deliberadamente los platos más típicos para no encasillarse como un simple bar de tapas o de paellas. El objetivo era claro: construir un restaurante capaz de mostrar la verdadera diversidad y riqueza de la gastronomía española en toda su amplitud”, señala Luis Roger.

Tras el reconocimiento obtenido en BCN, el proyecto evolucionó hacia un segundo concepto más informal, MAD, moderno y desenfadado, inspirado en Madrid, sus tabernas de tapas y el ambiente de la noche madrileña.

Más allá de la propuesta culinaria, los restaurantes trascienden su dimensión gastronómica para convertirse en espacios de expresión cultural, donde conviven la cocina y el arte. En sus espacios se exhiben obras originales de figuras icónicas como Pablo Picasso, Salvador Dalí, Joan Miró, Eduardo Chillida y Antonio Saura, reforzando así un diálogo continuo entre gastronomía y creación artística.

Esta propuesta de Luis Roger para Cinco Jotas By se trata de la primera edición creada en la transición de la primavera al verano, lo que ha marcado los platos con el uso de ingredientes de temporada como las fresas de Huelva, así como frutas y verduras de la huerta como el melón o el calabacín.

El recorrido comienza con una sopa fría de melón con Caviar Ecológico Riofrío y jamón Cinco Jotas, un plato fresco y equilibrado que evoca el verano y pone en valor la pureza del producto.

El menú continúa con una lasaña 100 % ibérica Cinco Jotas, se trata de una reinterpretación personal del plato italiano, adaptada al lenguaje y al gusto de la cocina española contemporánea, con el ibérico como elemento central y con la particularidad de no contar con lácteos en la elaboración.

A continuación, ensalada de fresas, jamón Cinco Jotas y salsa Idiazábal, una elaboración que combina frescura, textura y contraste, manteniendo el protagonismo del ibérico. “Esta ensalada la hacemos en el restaurante con lenguas de pato, pero aquí el ibérico y la grasa del jamón le aportan una identidad muy especial. Me gusta la combinación porque las fresas suman frescura y un punto ligeramente dulce, el Idiazábal nos permite construir una vinagreta diferente y el jamón encaja de manera natural en el conjunto. La escarola aporta textura y contraste, mientras que los chicharrones refuerzan ese punto crujiente que redondea el plato”, señala Luis Roger.

Como cierre, se presenta un solomillo Cinco Jotas a las hierbas aromáticas y verduras de temporada, un plato que conecta directamente con los orígenes del chef y la dehesa. “Es una mezcla entre una receta de mi madre y una salsa que preparaba mi abuela en las reuniones familiares. Son sabores que forman parte de mi memoria”, añade. La elaboración evoca además las recetas tradicionales de las matanzas, con las preparaciones de carnes ibéricas en manteca para su conservación en tinajas, así como el uso habitual de hierbas aromáticas silvestres propias de las dehesas del entorno de Jabugo, integradas históricamente en la cocina local como elemento de sabor y conservación natural.

Cinco Jotas By se consolida como una experiencia culinaria única que, desde 2018, reúne a grandes nombres de la gastronomía nacional e internacional, invitándoles a crear propuestas exclusivas que podrán disfrutarse durante un tiempo limitado en el restaurante Cinco Jotas de Madrid.estrella

A lo largo de sus cinco ediciones, Cinco Jotas By ha contado con la participación de algunos de los nombres más destacados de la gastronomía nacional e internacional, consolidándose como una plataforma de referencia. El proyecto comenzó en 2018 con Alexandre Mazzia, referente de la cocina francesa con tres estrellas Michelin; continuó en 2019 con José Pizarro y Xanty Elías; siguió en 2021 con José Álvarez e Isaac Loya; en 2022 reunió a Karla Hoyos y Nico López, chefs internacionales vinculados a la cocina de José Andrés; y en 2025 contó con Nacho y Chus Manzano, de Casa Marcial. Edición tras edición, Cinco Jotas By ha acercado a Madrid el talento de chefs de primer nivel, ofreciendo al público la oportunidad de disfrutar de creaciones exclusivas con Cinco Jotas como hilo conductor.

Los platos de esta VI edición estarán disponibles durante un periodo limitado de cuatro meses en el restaurante Cinco Jotas de Madrid, ofreciendo al público la oportunidad de vivir una experiencia gastronómica exclusiva.