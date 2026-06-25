Sobrevivir bajo los escombros en Venezuela: la angustia de un mujer atrapada que espera a que la rescaten

Venezuela vive una tragedia que ha sacudido al país entero. Dos potentes terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia este miércoles, causando el colapso de decenas de edificios en Caracas, La Guaira y otras regiones. Cientos de personas quedaron atrapadas bajo toneladas de concreto, hierros retorcidos y escombros.

En medio del polvo y la oscuridad, los atrapados esperan con desesperación el sonido de las palas y las voces de los rescatistas. Algunos golpean tuberías o gritan pidiendo ayuda, mientras otros conservan fuerzas y tratan de mantener la calma en espacios reducidos, rodeados de escombros inestables. La falta de luz, el calor y el temor a réplicas convierten cada minuto en una eternidad. Familias enteras aguardan noticias afuera de los edificios derrumbados, con rostros marcados por el agotamiento y la esperanza.

Sin embargo, también hay milagros. Equipos de ayuda, apoyados por vecinos y voluntarios, han logrado extraer con vida a varias víctimas. En La Guaira, tres hermanos y tres jóvenes fueron rescatados tras horas bajo los escombros de edificios colapsados. En Caracas, estudiantes de Medicina y rescatistas sacaron a hombres y mujeres que permanecieron atrapados durante cuatro horas o más. Videos muestran cómo los sobrevivientes son recibidos con aplausos y lágrimas al salir de entre los restos.

En las imágenes se aprecia parte de una dramática realidad: el esfuerzo incansable de los rescatadores y los momentos de alivio cuando una vida es salvada.