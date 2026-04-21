Reino Unido, primer país del mundo que prohíbe fumar a todos los nacidos a partir del 1 de enero de 2006

Decisión histórica en Reino Unido, que se convierte en el primer o segundo país del mundo, según se mire, en prohibir fumar a todos los nacidos a partir del 1 de enero de 2009. Puede decirse que es el primero y único, porque, pese a que Nueva Zelanda aprobó en primer lugar una ley similar, no llegó a aplicarla, ya que fue derogada tras un cambio de gobierno. Esto sube a Reino Unido del segundo puesto del podio a la cima.

El Parlamento británico ha dado su visto bueno definitivo este martes al proyecto de ley sobre tabaco y vapeo, una legislación histórica que marca un antes y un después en la lucha contra el tabaquismo en el Reino Unido.

Tras superar todas las lecturas necesarias tanto en la Cámara de los Comunes como en la Cámara de los Lores, la prohición de fumar sólo queda pendiente de la firma real del rey Carlos III para entrar oficialmente en vigor, según destacan los medios de Reino Unido.

Con esta decisión, el país avanza hacia la creación de la primera «generación libre de humo», una ambiciosa meta de la salud pública británica que busca reducir drásticamente las muertes y enfermedades relacionadas con el tabaco en las próximas décadas.

La medida principal es clara y contundente: a partir de su aplicación, quedará prohibida de por vida la venta de cualquier producto de tabaco, cigarrillos electrónicos y otros artículos que contengan nicotina a todas las personas nacidas a partir del 1 de enero de 2009. En la práctica, esto significa que la edad legal para comprar estos productos se elevará progresivamente un año cada año.

Así, cuando los nacidos en 2009 cumplan 18 años en 2027, ya no podrán adquirirlos legalmente en tiendas, y esta restricción se extenderá de forma permanente a toda esa generación y a las siguientes.

No se prohíbe el acto de fumar en sí mismo —quien ya fume o consiga los productos por otros medios podrá hacerlo—, pero sí se corta de raíz la posibilidad de acceder a ellos de forma legal para quienes hoy son niños y adolescentes.

Además de esta prohibición generacional, la ley incorpora otras restricciones importantes relacionadas con el vapeo. Quedará vetado vapear en coches donde viajen niños, en parques infantiles, en las inmediaciones de colegios y también dentro o muy cerca de los hospitales. Sin embargo, se mantiene una excepción razonable: se permitirá vapear en las zonas exteriores de los hospitales como herramienta de apoyo para aquellas personas que estén intentando dejar de fumar, informa Daily Mail.

Por el contrario, la norma no afectará a los espacios de hostelería al aire libre, como las terrazas de los pubs, las playas o cualquier otro lugar abierto amplio, ni tampoco a los domicilios particulares, donde los adultos podrán seguir fumando o vapeando con libertad.

Según las autoridades, esta ley contribuirá a reducir significativamente la carga que supone el tabaco para el NHS, el sistema sanitario público británico.

El origen de la prohibición

El origen de esta ambiciosa reforma se remonta al año 2023, cuando el entonces primer ministro conservador Rishi Sunak la presentó públicamente durante la conferencia de su partido. Sunak propuso elevar la edad mínima legal para comprar tabaco un año cada año, con el objetivo de que nadie nacido a partir de 2009 pudiera hacerlo nunca de forma legal. Su gobierno impulsó el proyecto de ley en 2024, aunque este quedó temporalmente aparcado tras la convocatoria de elecciones generales anticipadas y el cambio de gobierno. El nuevo ejecutivo laborista de Keir Starmer decidió retomar la iniciativa y llevarla hasta su aprobación final, demostrando que, más allá de las diferencias partidistas, existe un acuerdo transversal en torno a la importancia de proteger la salud de las futuras generaciones.