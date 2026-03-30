La Fiscalía de Suecia ha acusado formalmente a un sexagenario de drogar y prostituir durante tres años a su esposa a más de 120 hombres. El individuo está acusado de proxenetismo grave, violaciones, intentos de violaciones, abusos y amenazas.

El hombre lleva detenido desde el pasado mes de octubre por una denuncia de la mujer, con la que está en trámites de divorcio.

Según ha informado la acusación, el sexagenario, acusado de prostituir a su mujer, ponía anuncios en internet, se encargaba de arreglar las citas, acordaba qué tipo de actos sexuales debía hacer la mujer, acordaba el precio y el pago y grababa los encuentros, que también podían ser de forma digital. Según la televisión pública SVT, entre el 11 de agosto de 2022 y el 21 de octubre de 2025 la mujer habría sido sometida a encuentros sexuales forzados con decenas de hombres. Según el medio, unos 30 hombres podrían enfrentarse a cargos por haber comprado encuentros sexuales mientras que dos hombres fueron ya imputados después de la detención del marido.

El hombre es residente en la localidad de Angermania, al norte de Suecia. Para ofrecer estos servicios, drogaba a la mujer y la controlaba mediante la instalación de cámaras por toda la casa. De acuerdo con la Fiscalía, el sexagenario, que se hacía llamar a sí mismo «el monstruo», amenazó de muerte a su mujer en varias ocasiones, contándole que la iba a quemar viva con gasolina y le iba a cortar los dedos.

No es la primera vez que se le investiga, ya que fue investigado hace dos años por abusos a su mujer. Sin embargo, el caso fue cerrado entonces.

Tampoco sería su primera condena, ya que fue juzgado por maltrato y coerción, entre otros delitos, y cumplió una pena de cárcel de cinco meses, según varios medios suecos.

El sexagenario niega cualquier delito. Está previsto que el juicio comience el próximo 13 de abril. El proceso se mantiene bajo secreto de sumario mientras se recopilan pruebas de grabaciones y testimonios.

Comparación con el caso Pelicot

El caso ha provocado comparaciones con el de la mujer francesa Gisèle Pelicot. El esposo de ésta, Dominique Pelicot, fue condenado a 20 años de prisión por haberla ofrecido a medio centenar de personas para que fuera violada mientras estaba drogada entre 2011 y 2020.

Dominique drogó a su mujer de forma reiterada para permitir que decenas de hombres acudieran a su domicilio a violarla mientras ella permanecía inconsciente y él grababa las agresiones.