Mientras todo el mundo se fija en Irán, EEUU acaba de presentar su avión ‘murciélago’ que alcanza casi 5000 km/h desafiando los límites de la ingeniería

EEUU ha dado la sorpresa al dar a conocer un avión que parece sacado de un videojuego pero lo cierto es que bien podría hacerse realidad en el futuro. Se llama SM-39 Razor y su aspecto no tiene mucho que ver con el de un caza convencional. La silueta recuerda bastante a un murciélago, con unas alas muy abiertas y una estructura poco habitual incluso para los estándares más futuristas de la aviación militar.

Lo que realmente ha disparado el interés alrededor de este nuevo avión de EEUU no es sólo la forma que tiene, sino las cifras que acompañan a la propuesta. Según se ha detallado, este modelo podría acercarse a velocidades de Mach 4, es decir, rondar los 5.000 kilómetros por hora, una cifra que ni siquiera alcanzan los cazas actuales estadounidenses. El SM-39 Razor aparece relacionado con el programa F/A-XX, el plan con el que Estados Unidos quiere desarrollar la próxima generación de aviones para operar desde portaaviones y sustituir en el futuro a los F/A-18 Super Hornet. Por ahora no existe ningún prototipo operativo conocido y muchos especialistas ven el proyecto más como una idea futurista aunque será bueno conocer sus detalles y si realmente es factible que pueda ver la luz en el futuro.

Así es el nuevo avión que proyecta EEUU con forma de murciélago

El SM-39 Razor es un concepto presentado por Stavatti Aerospace, una compañía que desde hace años publica diseños avanzados relacionados con la aviación militar. En este caso, la propuesta aparece vinculada al programa F/A-XX, el plan con el que la Marina estadounidense busca reemplazar en el futuro a los actuales F/A-18 Super Hornet.

Lo que más destaca del aparato es su diseño. La estructura mezcla ala y fuselaje en una única pieza muy angular y con una silueta poco habitual. Precisamente esa apariencia de murciélago es la que ha terminado convirtiéndolo en uno de los conceptos más comentados de las últimas semanas. Según las especificaciones difundidas por la propia empresa, el avión estaría pensado para operar desde portaaviones y tendría capacidades multifunción. Es decir, podría utilizarse tanto para superioridad aérea como para misiones de ataque o guerra electrónica.

Las cifras son todavía más llamativas. Stavatti habla de un aparato furtivo, bimotor y capaz de mantener supercrucero a velocidades extremas. Algunas estimaciones sitúan el rendimiento cerca de Mach 4 a gran altitud, algo que permitiría recorrer enormes distancias en muy poco tiempo.

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Las dudas que genera un avión tan extremo

Aunque las prestaciones hayan disparado la curiosidad en internet, dentro del sector militar y aeronáutico también existe bastante escepticismo. El principal motivo es sencillo ya que llevar un avión hasta velocidades tan altas no resulta nada fácil con la tecnología actual.

A medida que un aparato supera varias veces la velocidad del sonido aparecen problemas enormes relacionados con la temperatura, el flujo de aire y la resistencia de los materiales. Además, un caza moderno necesita mantener capacidades furtivas para evitar ser detectado por radares y sensores enemigos, algo mucho más complicado cuando las temperaturas externas se disparan.

Otro detalle importante es que Stavatti Aerospace no cuenta con experiencia construyendo cazas operativos de este nivel. La empresa lleva años mostrando conceptos futuristas, pero el SM-39 Razor sigue siendo, de momento, una propuesta teórica y no un avión real en fase avanzada de pruebas. De hecho, la propia documentación difundida alrededor del proyecto deja claro que muchas de las imágenes corresponden a representaciones artísticas y no a prototipos funcionales.

El verdadero programa detrás de este avión

Más allá del impacto visual del SM-39 Razor, lo realmente importante es el programa al que se relaciona. El F/A-XX sí es un proyecto real de la Armada estadounidense y será clave para el futuro de la aviación naval del país. Con él, Estados Unidos quiere desarrollar una nueva generación de cazas preparada para escenarios mucho más complejos que los actuales, especialmente pensando en posibles conflictos donde entren en juego sistemas antiaéreos avanzados, drones y guerra electrónica.

La dificultad es todavía mayor porque la Marina necesita aeronaves capaces de operar desde portaaviones. Eso obliga a diseñar aviones muy resistentes, preparados para despegues cortos y aterrizajes extremadamente bruscos sobre cubierta. Y por ello ya existe cierta competencia por hacerse con el futuro contrato en la que aparecen gigantes de la industria militar estadounidense como Boeing y Northrop Grumman, mientras que otros nombres importantes habrían perdido fuerza dentro de la carrera.

Por eso, muchos expertos consideran que propuestas como la del SM-39 Razor representan más bien la parte más futurista y especulativa del debate sobre cómo podrían ser los cazas de las próximas décadas.

De todos modos, a día de hoy no existe ninguna confirmación oficial de que el SM-39 Razor vaya a convertirse en un proyecto operativo de la Armada estadounidense. Tampoco hay pruebas públicas de prototipos en vuelo ni desarrollos avanzados relacionados con este diseño. Aun así, el enorme interés que ha generado demuestra que la carrera tecnológica por el dominio aéreo sigue avanzando a gran velocidad y cada vez aparecen propuestas más ambiciosas, incluso aunque muchas de ellas terminen quedándose únicamente en el papel.