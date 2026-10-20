Las peores lluvias torrenciales registradas en Turquía durante 84 años dejan diez muertos confirmados este martes tras inundar gravemente las provincias de Estambul. El devastador temporal de esta semana iguala la destrucción de las fuertes riadas del 2009 y 2019. Aquellos precedentes desataron una profunda indignación social que desembocó en saqueos y disturbios.

La Oficina del Gobernador de Estambul ha confirmado en un comunicado el rescate del cadáver de una persona hallada en la mañana de este martes, quien se encontraba desaparecida desde hace días. Con este hallazgo asciende a diez la cifra total de victimas mortales desde el inicio del temporal.

Estambul ha sido azotada desde el pasado miércoles con un fuerte temporal que ha dejado imágenes impactantes de inundaciones y riadas destrozando todo a su paso, viviendas y comercios fueron arrasados mientras decenas de coches fueron arrastrados por la fuerza del agua. Según las autoridades, en algunas zonas de la capital se ha acumulado hasta 273 litros de agua por metro cuadrado. La agencia estatal de noticias ha informado que en 48 horas cayó sobre la capital más lluvia en 84 años.

Las últimas informaciones del Ministerio del Interior de Turquía han indicado que se han reportado al menos 9.850 incidentes por daños, uno 46.000 agentes de las fuerzas de seguridad trabajan para retirar escombros, búsqueda de personas desaparecidas y en asistencia sanitaria a los ciudadanos. Mustafa Ciftci, ministro de Interior, mientras visitaba las zonas afectadas, declaraba que el Gobierno está haciendo todo lo posible por los ciudadanos y ha agregado que los turcos están viviendo «el mayor desastre tras las inundaciones de 1942». Desde el pasado miércoles, las autoridades turcas han suspendido las clases en los colegios y han pedido a los ciudadanos extremar la precaución.

El temporal de 2009: el más mortifero

Turquía sufrió en los años 2009 y 2019 fuertes temporales que causaron miles de destrozos y dejaron varias víctimas mortales. En el 2009, las riadas en Estambul cobraron la vida de alrededor de 32 personas, las fuertes precipitaciones desataron la indignación de la sociedad, lo que derivó en saqueos a comercios e incluso robos en viviendas. Por esos hechos, la policía detuvo a unas 70 personas. Ademñas dos trabajadores de una empresa de trnasportes fueron arretados por ser acusados de la muerte de siete mujeres, que murioron ahogadas en un autobús.