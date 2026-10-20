De los 271 detenidos en las protestas de Albania 51 tenían antecedentes por homicidio y narcotráfico

Durante los siete días de protestas violentas en Albania contra las políticas del primer ministro socialista Edi Rama, la policía ha informado este martes que ha detenido en Tirana a unas 271 personas, de las cuales 51 tenían antecedentes penales como homicidio, posesión ilegal de armas, producción y venta de drogas, prostitución, entre otros. Entre los arrestados en el último día de manifestaciones hay seis menores entre 15 y 17 años.

En Albania, la violencia de las protestas ha escalado a niveles que han dejado más de 300 heridos entre manifestantes y policías. Los radicales han incendiado varios edificios gubernamentales, como el Ministerio de Educación, Interior, el Tribunal Supremo, entre otros.

Tras los fuertes incidentes, el director general de la Policía Estatal, Skender Hita, ha informado a través de un comunicado que durante los siete días de protestas han detenido al menos a unos 271 ciudadanos, de los cuales a 51 se les ha comprobado que tenían una larga lista de antecedentes penales que van desde homicidio, posición ilegal de armas, producción y distribución de drogas, prostitución, robo, falsificación de documentos, entre otros.

Skender Hita ha agregado que los detenidos serán puestos a la orden judicial por haber atacado con piedras y objetos contundentes a agentes como a los vehículos policiales. Además, se les acusa por los destrozos de mobiliario urbano y ataque a las instituciones gubernamentales. En declaraciones de hace unos días, el mismo Hita había expresado que «un ataque a una comisaría no es una protesta», refiriéndose a los ataques a una jefatura policial en la capital.

La Dirección de la Policía de Tirana ha informado recientemente que, entre los detenidos, seis son menores de edad entre 15 y 17 años. Por otro lado, se ha confirmado que al menos diez agentes han resultado heridos; formaban parte del cordón de seguridad durante los ataques de las instituciones públicas. La policía ha asegurado que continúa documentando los casos observados durante las protestas, mientras que se seguirán los procedimientos legales pertinentes para los detenidos y procesados.

Mientras el primer ministro Edi Rama, que cumple su cuarto año de mandato, se ha negado a dimitir, advirtiendo de que su eventual salida del Gobierno en este momento comprometería las negociaciones de adhesión a la Unión Europea.