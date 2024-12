El desorbitado precio que hay que pagar por cenar con Donald Trump a la luz de las velas

La empresa Make America Great Again.inc (MAGA), que ha apoyado a Donald Trump a lo largo de su campaña política de cara a las pasadas elecciones celebradas el 5 de noviembre y en las que Trump resultó victorioso sobre Kamala Harris, organizará otra cena «a la luz de las velas» con el presidente electo la semana próxima en su Club Mar-a-Lago en Palm Beach (Florida).

El precio de la entrada para el evento del 19 de diciembre es el siguiente: 1.000.000 de dólares, eso sí, es el precio por persona, por lo que no todo el mundo va a poder disfrutar de una velada con el magnate. Ya en el mes de enero, el Comité Inaugural Trump Vance celebrará otra «cena a la luz de las velas» con Trump y su esposa, Melania Trump, en la capital de Estados Unidos, Washington, el 19 de enero, la noche anterior a su toma de posesión como nuevo presidente.

Según se menciona en las invitaciones, las personas que donen «un millón de dólares» o «recauden dos millones» tendrán garantizadas «seis entradas con asientos preferenciales en este evento cumbre». También recibirán dos entradas para una «cena íntima y más exclusiva» con el vicepresidente electo JD Vance y su esposa Usha.

A su vez, obtendrán entradas para una «recepción del gabinete» anterior con los nominados de Trump, así como invitaciones para hospedarse en «hoteles selectos» y otros eventos, incluida la ceremonia de posesión, el desfile de Pennsylvania Avenue y el Starlight Ball que se celebrará el 20 de enero. Por el momento, Donald Trump aparecerá como un invitado especial en el evento que MAGA inc. ha organizado para la semana que viene.

Además de ganar las elecciones presidenciales, Donald Trump ha sido elegido como la Persona del Año, nuevamente, por la revista Time, un reconocimiento que ya recibió en 2016 tras ganar por primera vez las elecciones de Estados Unidos. Sam Jacobs, director de la revista, ha explicado que Trump «para bien o para mal» ha sido la «persona con mayor influencia» en la agenda informativa de 2024. «Se trata de alguien que ha tenido un regreso histórico», ha argumentado.

En opinión del director de Time, Donald Trump «ha transformado» la presidencia y «está reordenando» la política de Estados Unidos. «Es difícil negar el hecho de que la persona que se muda al Despacho Oval es la persona más influyente mediáticamente», ha explicado.

Además de Trump, en la lista de diez finalistas a Persona del Año 2024 estaban la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu; el empresario Elon Musk y la aún vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris.

Donald Trump is TIME’s Person of the Year https://t.co/IjP5W2otV5 pic.twitter.com/CVHX9o0DB3

— TIME (@TIME) December 12, 2024