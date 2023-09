Plantas y flores Todos los trucos para cuidar la planta mangave como se merece

Las suculentas son una de las mejores opciones para la decoración de los diversos ambientes de las casas, y por eso no es nada extraño encontrarlas en muchos hogares. La sansevieria, el Aloe Vera y el Cactus de Navidad son algunas de las variantes más demandadas de este tipo de plantas. Te enseñamos a cómo cuidar la planta mangave.

Tanto por su aspecto como por su crecimiento acelerado, el mangave es una alternativa interesante dejar en los rincones de tu casa. Esta especie se adapta al interior y al exterior de las viviendas, pero es clave dedicarle tiempo para mantenerla en buen estado. Siempre que seas precavido, y se den las condiciones necesarias, puede llegar a desarrollarse hasta los dos metros de altura.

Trucos para cuidar la planta mangave

Ubicación y luz

El lugar donde vaya a ser localizado el ejemplar tendrá una incidencia directa en que luzca su característico moteado en las hojas. Tienes que buscar un sitio donde los rayos del sol iluminen durante varias horas al día para que logre su mejor versión estética.

Idealmente, debería recibir luz solar directa por la mañana o por la tarde. Eso será suficiente para que consiga desarrollarse.

Una buena noticia es que el mangave resiste perfectamente la baja temperatura, por lo que las heladas no representan un problema. Eso sí, para que sobreviva a la época más fría del año es indispensable que el suelo esté seco y no encharcado. De lo contrario, podrían congelarse sus raíces y las probabilidades de que aguante hasta la primavera serán muy pocas.

Suelo y sustrato

Es recomendable la incorporación de un sustrato específico para este tipo de plantas, lo que hará que el drenaje resulte eficiente. Esto, independientemente de que haya sido cultivado en el suelo o en macetas. El sustrato que usa es el mismo que el de los cactus.

Riego

Ya adelantamos que no debes encharcar el mangave por ningún motivo. La razón es que sus raíces podrían pudrirse o congelarse. Un buen consejo es que no riegues la planta hasta que el suelo no se haya secado completamente. En verano se secará notablemente más rápido y necesitará más agua que en invierno. Pero, como premisa, si esperas que se seque estará bien.

Abono

Por último, si quieres contribuir al rápido crecimiento del ejemplar de mangave, nada mejor que añadirle abono líquido para cactus. Debes diluirlo en agua para que la cantidad de nutrientes sea la justa, y reforzar una vez al mes desde marzo hasta septiembre.