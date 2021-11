Con las tarifas actuales del agua, la luz y el gas, debemos ahorrar en casa y nada mejor que conocer alternativas para ducharse ahorrando en calefacción y no pelarse de frío. Puesto que en los meses de invierno, es cuando más aparatos tenemos y la factura de la luz se dispara a final de mes.

Por un lado, puedes ahorrar en calefacción si haces un buen uso de ella, mientras que también puedes regular el agua de la ducha de una forma eficiente. Pues si tienes calefacción eléctrica en casa, la cosa se dispara y esto representa más de un 80% de la factura del gas. El IDAE nombra que el 18,9% del consumo total energético de un hogar se destina precisamente al agua caliente.

Ahorra en calefacción con estos hábitos

Puertas interiores cerradas

Según la OCU, es vital, en los meses de más frío, mantener las puertas interiores cerradas, pues con este gesto el calor de cada habitación queda atrapado y usas menos energía para calentar tu casa.

Uso eficiente de la calefacción

Si tenemos calefacción en casa es para estar más calientes en invierno y no pasar frío, ahora bien no hace falta estar en magna corta en casa. El aumento de nuestra tarifa aumenta especialmente porque no hacemos un buen uso de la calefacción. Así que baja los grados, y déjalos sobe 21ºC, pues ¿sabes que cada grado menos se traduce en un 7% menos en la factura?

El consejo del IDAE, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, es ajustar el encendido de la calefacción al horario real de ocupación de las viviendas y apagarla por la noche, ya que cuando estas acostado y arropado no es necesaria la calefacción. Con 15-17ºC es suficiente para dormir confortablemente.

Menos tiempo empleado para la ducha

Según Endesa, en solo diez minutos de ducha puedes haber consumido hasta 200 litros de agua caliente de un tirón. Por lo que aconsejan ducharse 5 minutos, estimando este el tiempo suficiente para una higiene perfecta y evitar derrochar agua.

Un cabezal de ducha que ahorre agua

Así a la hora de saber cómo ducharse ahorrando en calefacción y no pelarse de frío, las duchas eléctricas consumen mucha agua. Esto lo que cuesta es dinero y también se emplea mucha energía en calefacción. La OCU recomienda instalar un cabezal de ducha que ahorre agua, puedes ahorrar mucho.

Temperatura del agua

Además, la temperatura ideal del agua puede ser por debajo de los 30ºC. Así debes usar la temperatura adecuada si no quieres que sea contraproducente para tu piel y para tu bolsillo.