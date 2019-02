Cómo restaurar la última copia de seguridad de WhatsApp

Aprende a recuperar cualquier copia de seguridad de WhatsApp

Una de las utilidades principales de hacer una copia de seguridad de WhatsApp es que te permitirá recuperar conversaciones que has borrado por error. Veamos cómo hacerlo.

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp se ha convertido en la manera más habitual de comunicación entre las personas y debes saber hacer algunas cosas que te asegurarán que no perderás ninguna imagen, vídeo o conversación que quieras conservar.

A continuación, te ofrecemos una guía para hacer copias de seguridad de WhatsApp y para que sepas cómo restaurar la última copia que has guardado en tu dispositivo.

Cómo hacer una copia de seguridad de WhatsApp

Para hacer una copia manual y poder recuperar conversaciones perdidas o borradas del WhatsApp, tendrás que acceder a los Ajustes de WhatsApp, pulsar en la opción “Chats y llamadas” y asegurarte de que la opción “Guardar chats”, está activada.

Tienes la opción de guardar las copias de seguridad que hagas en tu propio dispositivo, pero eso ocupará mucho espacio que seguramente querrás usar para otras cosas, así que lo mejor es guardar la copia en la nube, pues esta es la opción que además te ofrece más seguridad.

Ten presente que las copias que se harán serán solamente de los últimos 7 días y no podrás restaurar conversaciones muy antiguas. Tampoco olvides que para poder activar una copia de seguridad, debes tener el mismo número de teléfono que usaste cuando la hiciste. Así que si has cambiado de móvil, lamentablemente habrás perdido la copia de seguridad de WhatsApp para siempre y no podrás recuperarlo.

Cómo restaurar las copias de seguridad de WhatsApp

El procedimiento para restaurar las copias de seguridad de WhatsApp es bastante sencillo, tan solo tienes que desinstalar la aplicación y volverla a instalar.

En el proceso de instalación aparecerá la opción “Restaurar el historial de mensajes” y, una vez que aceptes, comenzará la descarga de la copia.

Si por alguna razón no puedes restaurar la última copia de tus mensajes, puedes acceder a la copia de seguridad que tienes en la nube.

Para ello, tendrás que desinstalar WhatsApp y volver a poner el nombre de archivomsgstore.db.crypt8 a tu copia de seguridad buena y guardarla en /WhatsApp/Databases, o directamente en Google Drive.

Si aparece la opción de sobreescribir el archivo, tendrás que pulsar que Sí.

A continuación, solamente tienes que instalar de nuevo la aplicación y esta restaurará la copia de seguridad de WhatsApp buena que terminas de poner.