La Guerra de Sucesión Española: causas, desarrollo y consecuencias del conflicto que cambió España

Poquísimas guerras han hecho justicia a la expresión un antes y un después vendría a ser la Guerra de Sucesión Española. En el fondo, es cierto que acerca de la Guerra de Sucesión Española a menudo se ha querido reducir esta guerra a una mera disputa entre dos candidatos a la Corona de España, pero la visión esa se queda muy corta. En juego había mucho más que la identidad del futuro rey, se decidía el futuro del un imperio que aún guardaba un gran peso político y territorial, además del delicadísimo equilibrio entre las grandes potencias europeas.

Qué fue la Guerra de Sucesión Española y por qué comenzó

Todo empezó con la muerte de Carlos II el día 1 de noviembre 1700. El último de los representantes de la dinastía de los Austrias murió sin hijos. Un problema que llevaba décadas ocupando a las cancillerías de las diferentes potencias europeas. La Monarquía Hispánica seguía siendo para entonces una de las más extensas de toda Europa, tal y como continuaba siendo a comienzos del siglo XVIII. Los territorios de la Monarquía se repartían entre Europa, América y Asia. La cuestión sobre quién heredaría un patrimonio así no se reducía a este país.

En su testamento Carlos II designó como sucesor Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia. La decisión persiguió un objetivo fundamental: preservar la unidad de todos los dominios españoles en el momento de fallecer el monarca y evitar una problemática que existía en ese entonces y que se daba por hecho que todos los dominios españoles acabaran repartidos entre distintas casas reales.

Europa entendió que con un Borbón en el trono español, Francia y España serían un bloque compacto contra otros países europeos. Decidieron por tanto apoyar la candidatura del archiduque Carlos de Austria, miembro de la casa de los Habsburgo. La división y la guerra ya tenía motivos suficientes.

Principales bandos y países que participaron en la guerra

Felipe V contó desde el principio con el apoyo de Francia y de la corona de Castilla, que apostaban por respetar la voluntad del rey fallecido CarlosII.

El archiduque Carlos contó con el apoyo de aquellos países que se sentían amenazados por la llegada de un borbón a España. Es decir, Inglaterra, las Provincias Unidas y el Sacro IMperio.

Existía un temor bastante extendido a que un rey de la casa de Borbón impulsara un modelo mucho más centralizado y redujera la autonomía política que aquellos territorios habían mantenido durante siglos mediante sus fueros e instituciones.

Por eso resulta simplista interpretar la guerra como un enfrentamiento entre Castilla y Aragón o entre franceses y austríacos. En realidad, detrás de cada apoyo existían intereses políticos, económicos y territoriales muy distintos.

Cómo se desarrolló la Guerra de Sucesión Española

Las operaciones militares comenzaron en varios escenarios al mismo tiempo. Hubo combates en la Península Ibérica, pero también en Italia, Flandes y otros territorios europeos donde España todavía conservaba posesiones.

En los primeros años la contienda estaba igualada. Carlos estableció importantes posiciones en la Corona de Aragón. Pero con la batalla de Almansa en 1707 todo pareció cambiar. Fue un gran éxito militar y político para Felipe V.

La caída de Barcelona en septiembre de 1714 puso el final de la guerra en España y el triunfo definitivo de Felipe V.

Consecuencias políticas y territoriales de la Guerra de Sucesión Española

Tras más de una década de guerras, el equilibrio era verdaderamente duro. Millones de personas habían perdidos sus vidas, muchas aldeas eran ya saqueadas y destruidas, y la economía española vivía en una situación muy precaria. Por tanto, la continuidad de una guerra de tal duración exigía recursos que la monarquía resistía con dificultad.

Felipe V era reconocido como el rey en los acuerdos y tratados. Gran Bretaña obtenía dos concesiones muy importantes: Gibraltar y Menorca. Para todas las partes, pues, eran muy importantes obtener ambos enclaves, que más allá de su pequeñez, iban a ofrecer una potente posición estratégica para controlar gran parte del tráfico del Mediterráneo.

Felipe V, por fin, debía renunciar expresamente a cualquier derecho sucesorio a la Corona francesa. Esta cláusula, indispensable, servía para tranquilizar al resto de potencias europeas que intentaban evitar que Francia y España estén bajo un mismo soberano.

Cómo cambió España tras el final de la Guerra de Sucesión

Los Borbones impulsaron un modelo político inspirado en la monarquía francesa, mucho más centralizado que el existente durante la etapa de los Austrias.

Madrid reforzó su papel como centro político del reino y la capacidad de decisión del monarca aumentó considerablemente. Aquello permitió construir un aparato estatal más homogéneo, aunque también provocó un profundo malestar en los territorios que perdieron sus antiguos fueros.

Ese debate no desapareció con el final de la guerra. De hecho, ha seguido formando parte de la historia política española durante siglos. La tensión entre centralización y autonomía territorial tiene algunas de sus raíces precisamente en las decisiones adoptadas tras la victoria borbónica.

Pocas guerras cambiaron tantas cosas al mismo tiempo. Y muchas de sus consecuencias, aunque a veces pasen desapercibidas, todavía ayudan a entender la España contemporánea.