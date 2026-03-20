Está en EEUU pero no lo parece: la ciudad californiana donde el 77% de sus habitantes hablan español

Hubo un tiempo donde el español fue el idioma principal de Estados Unidos (EE.UU.). Aunque de Aquello ya ha pasado mucho, lo cierto es que hay ciudad donde el castellano sigue siendo la lengua más usada, por encima del inglés.

Entre el legado español y la inmigración de Hispanoamérica es algo relativamente común en California, pero en una ciudad en concreto el fenómeno es masivo. Se trata de Oxnard.

Esta ciudad californiana está dominada por la población hispana. Según su censo, representan el 77% de los habitantes y, por tanto, más de tres cuartas partes hablan español hasta con más soltura que el inglés.

La ciudad de Estados Unidos donde casi toda la población habla español

Oxnard se encuentra en el condado de Ventura, en la costa sur de California, a poco más de una hora de Los Ángeles. Fue fundada oficialmente en 1903, y hoy ronda los 200.000 habitantes, lo que la sitúa entre las ciudades más pobladas de esta zona del estado.

Pero lo que realmente la distingue es su composición demográfica. Aproximadamente el 77% de los residentes de Oxnard son hispanos o latinos, una proporción muy superior a la media tanto de California como de Estados Unidos.

En términos absolutos, esto supone que más de 150.000 personas de la ciudad tienen raíces latinoamericanas, en su mayoría de origen mexicano.

Ese peso demográfico se refleja claramente en la vida diaria. El español se escucha con frecuencia en barrios, comercios y mercados locales, hasta el punto de que muchos visitantes tienen la sensación de estar en una ciudad de Hispanoamérica o de España más que en una localidad estadounidense.

Además, una gran parte de la población utiliza el español en el ámbito familiar y cotidiano, lo que explica por qué muchos la consideran una ciudad bilingüe.

Por qué esta ciudad de California está dominada por los hispanohablantes

La fuerte presencia hispana en Oxnard tiene una explicación histórica. La ciudad se desarrolló durante el siglo XX como uno de los grandes centros agrícolas de California, situado en la fértil llanura que lleva su mismo nombre.

La zona se hizo especialmente conocida por la producción de fresas, verduras y otros cultivos que requieren gran cantidad de mano de obra. Este crecimiento agrícola atrajo durante décadas a miles de trabajadores procedentes de México y de otros países de América.

Muchas de esas familias terminaron estableciéndose de forma permanente en la región. Con el paso del tiempo, esa migración se transformó en una comunidad consolidada que ha mantenido su lengua, sus tradiciones y buena parte de su cultura.

Oxnard: la ciudad de EE.UU. donde el español está presente en el día a día

La inmigración hispana es uno de los motivos por los que muchos creen que el español se convertirá en el idioma principal de Estados Unidos, y Oxnard es un buen ejemplo de ello.

La influencia hispana se percibe en numerosos aspectos de la vida cotidiana de Oxnard. Desde la gastronomía hasta las celebraciones culturales, la herencia mexicana y latinoamericana ocupa un lugar central.

Los barrios están llenos de taquerías, panaderías tradicionales, tiendas familiares y pequeños negocios donde el español es el idioma habitual.

También es frecuente encontrar programas educativos bilingües en escuelas y centros académicos para adaptarse a la realidad lingüística de la población.

Además, la ciudad celebra eventos y festivales que reflejan esa identidad cultural, lo que refuerza el vínculo entre generaciones de familias que llevan décadas viviendo en la zona.