La Armada Invencible: qué fue, por qué fracasó y cuáles fueron sus consecuencias para España

Asociamos la Armada Invencible a una derrota histórica del Imperio Español en el siglo XVI. Pero esa aventura del año 1588 fue mucho más compleja de lo que parece, con diferentes rivalidades e intereses políticos de por medio y sobre todo una meteorología muy adversa.

Este nombre de Armada Invencible no fue histórico. Se la llama así después, en realidad Felipe II que fue su impulsor la llamó » la Grande y Felicísima Armada».

Qué fue la Armada Invencible y por qué se organizó la expedición

La finalidad de la expedición no solo era derrotar a la flota inglesa, sino abrir una vía segura para que después fuera allí el ejército español. No olvidemos que las relaciones entre los dos países estaban prácticamente rotas, y los piratas con patente de corso inglesa, es decir los corsarios, atacaban continuamente barcos españoles.

La supuesta armada invencible estaba formada por unas 130 embarcaciones y alrededor de 30.000.

Cómo fue el enfrentamiento entre la Armada Invencible e Inglaterra

No hubo una sola batalla, por más espectacular que se quiera hacer, sino diferentes enfrentamientos o escaramuzas a lo largo de todo el canal de la Mancha. Los barcos ingleses eran más pequeños y ágiles, y rodeaban a cierta distancia a la Armada española con picoteos continuos de artillería.

Los españoles, en cambio, mantenían una formación muy compacta. Su prioridad era conservar intacta la flota hasta reunirse con el ejército de Alejandro Farnesio, verdadero protagonista del plan de invasión. El problema fue que esa coordinación nunca llegó a producirse. Las tropas españolas permanecían bloqueadas en los puertos flamencos y las dificultades para comunicarse hicieron prácticamente imposible sincronizar ambos movimientos.

Una batalla decisiva

El episodio decisivo tuvo lugar frente a Calais, donde la Armada permanecía fondeada. Durante la noche, los ingleses enviaron barcos incendiarios para sembrar el caos. Aunque aquellos brulotes apenas destruyeron embarcaciones, sí obligaron a muchos capitanes españoles a cortar apresuradamente las anclas y abandonar la formación que habían mantenido hasta ese momento.

La situación desembocó poco después en la batalla de Gravelinas. La Armada consiguió evitar una derrota total, pero perdió cualquier posibilidad real de cumplir la misión para la que había sido creada. Sin poder regresar por el canal de la Mancha, Medina Sidonia tomó la única decisión posible: emprender el regreso rodeando Escocia e Irlanda.

Por qué fracasó la Armada Invencible en su misión

Durante mucho tiempo se explicó el fracaso recurriendo únicamente a las tormentas. Es cierto que el mal tiempo tuvo una enorme influencia, pero reducir toda la campaña a esa circunstancia no refleja lo que hoy saben los historiadores.

Desde el principio existieron dificultades de planificación. Estaba prevista una unión de la Armada con el gran ejército de Alejandro Farnesio, pero eso no era sencillo. Además, los ingleses supieron asediar lentamente a los barcos españoles, y hubo muchos problemas de abastecimiento para estos últimos.

La actuación inglesa también fue determinante. Más que buscar un combate cuerpo a cuerpo, sus mandos aprovecharon la movilidad de sus naves para hostigar constantemente a la Armada desde posiciones relativamente seguras. Esa estrategia fue desgastando poco a poco la capacidad operativa española.

Después de Gravelinas llegó el golpe definitivo. Los temporales sufridos durante el regreso por el Atlántico Norte dispersaron la flota y provocaron numerosos naufragios, especialmente en las costas de Irlanda. Buena parte de las pérdidas humanas y materiales se produjo precisamente durante ese viaje de vuelta, no en los combates navales.

Consecuencias de la derrota de la Armada Invencible para España

El fracaso fue un duro golpe para Felipe II, pero no el hundimiento inmediato del ejército español. Eso no significa que la expedición careciera de consecuencias. Inglaterra reforzó enormemente el prestigio de Isabel I y convirtió el episodio en un poderoso símbolo nacional.

Después vendría el proceso final de desgaste del imperio español, asociado a cuestiones políticas, militares y económicas a lo largo del siglo XVII.

Mitos y curiosidades sobre la Armada Invencible que aún perduran

La Armada Invencible sigue rodeada de ideas que, aunque muy populares, no siempre coinciden con la realidad histórica. Una de las más repetidas es pensar que la flota fue completamente destruida por Inglaterra. No fue así. Muchas embarcaciones consiguieron regresar y las mayores pérdidas llegaron durante el viaje de vuelta debido a los temporales.

También continúa muy extendida la creencia de que el mal tiempo fue el único responsable del fracaso. Las tormentas resultaron decisivas, pero por sí solas no explican una operación tan compleja. La falta de coordinación con el ejército de Flandes, los problemas logísticos y la estrategia inglesa fueron igualmente importantes.

Otro aspecto interesante es la composición de la Armada. No estaba integrada únicamente por castellanos. Había marinos de distintos puntos del imperio de Felipe II. Es importante al analizar esta expedición no dejarse convencer por mitos y leyendas, y analizar los diferentes errores de estrategia, además de problemas técnicos y meteorológicos que ocurrieron.