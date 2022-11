Walls vuelve a sorprender con ‘Cuesta arriba’, su nuevo single

Cuesta Arriba es el nuevo single de Walls tras el lanzamiento de Los Niños del Parque, su primer álbum. Es el primero en solitario del artista después de Reventar la Ciudad, su éxito con Funzo & Babyloud que vio la luz a finales de septiembre.

La producción corre a cargo de Pablo Rouss, el productor que se encuentra detrás de su último lanzamiento y de la totalidad los temas de su disco. Este tándem vuelve a repetir la fórmula que han utilizado anteriormente para la creación de todos sus hits: un sonido cañero con estribillo rompedor característicos del estilo del cantante.

Cuesta Arriba trata sobre una ruptura difícil de superar, tal y como deja ver su título. El murciano cuenta como a pesar de que la chica le ha dejado él no consigue superarla e intenta de todo por recuperarla. Se escuda en la fiesta para intentar seguir adelante, encontrar otra chica y llamar su atención, pero nada de eso funciona. “Llevo tres días de fiesta, subiendo stories de mierda, sólo pa’ ver si contestas tú. Se me hace cuesta arriba dejarme la bebida cada vez que recuerdo que te has ido de mi vida”, dicen los estribillos dejando claro que no lo está pasando bien.

El videoclip está dirigido por Pedro Alarcón y parece sacado de una película de ciencia ficción. Este trabajo mezcla algunos lugares de Madrid con un estilo futurista. En él Walls es sometido a un experimento y, en el profundo sueño en el que está sumergido, aparece en un bar y luego es perseguido por unos extraños hombres. Entremedias el cantante también aparece interpretando la canción en una especie de limbo de luz y paredes blancas.

Cuesta Arriba, el nuevo single de Walls, ya está disponible en todas las plataformas digitales. El concepto de la canción la hace perfecta para ser un himno que pone voz a las rupturas, algo cotidiano y a la orden del día a lo que el cantante ha empapado de su estilo.