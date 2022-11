Vanesa Martín confirma las primeras fechas de firma de discos

La cuenta atrás para el nuevo disco de Vanesa Martín está a punto de terminar. El próximo 25 de noviembre verá la luz Placeres y Pecados, su esperado nuevo álbum de estudio, que se presenta como uno de los grandes lanzamientos musicales de este año.

En tan solo diez días Vanesa Martín presentará su nuevo disco. Un álbum que, en palabras de la propia artista, se trata de un soplo de aire fresco en su carrera, tras haberse convertido en una de las artistas españolas clave en la industria musical.

Hace unos días, la artista malagueña sorprendió a sus fans con un anuncio que llevaban esperando mucho tiempo: las primeras fechas de firmas de su nuevo disco. Unas fechas que ella misma compartió a través de sus redes sociales.

De esta forma, tras el lanzamiento de su nuevo disco, Vanesa Martín se reencontrará con sus fans después de mucho tiempo. Y es que, debido a la pandemia de la COVID-19, las firmas de discos se habían cancelado por seguridad.

De momento, Vanesa Martín ha anunciado firmas de discos en las ciudades de Madrid el mismo día del lanzamiento del disco, en Sevilla el miércoles 20, en Barcelona el 1 de diciembre y, como no podía ser de otra forma, en su Málaga natal el 27 de noviembre.

En cuanto a su nuevo disco, la artista lo define de la siguiente manera: «En las canciones quizá mezclo, enfrento y hago transitar al mismo tiempo este placer y este pecado, este te amo pero no me atrevo, o este me voy, adiós, pero me lleno de culpa, entonces, quizá hay placeres tan inmensos que asustan y algunos los prefieren llamar pecados. Yo le deseo a todo el que tenga este disco, tantas vidas como placeres. Y en tantas vidas como en placeres».