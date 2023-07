‘Tu cara me suena’: ¿a qué artistas (y canciones) imitarán los concursantes en la Gala Final?

La décima edición de Tu cara me suena llega a su fin este viernes en Antena 3. El famoso concurso de Gestmusic coronará esta noche a su flamante ganador, en una noche llena de imitaciones que pondrán a todo el público y a los miembros del jurado de pie.

Alfred García, Andrea Guasch, Jadel, Miriam Rodríguez y Merche tendrán que convencer al público para proclamarse el vencedor de la décima edición del exitoso programa, en una noche en la que habrá muchas sorpresas y donde volverán a demostrar todo su talento.

Por otro lado, a falta de su gran final, el formato original de Antena 3 ha arrasado una temporada más, logrando en su décima edición un 18,9% de cuota de pantalla y 1,8 millones de espectadores de media. El programa ha sido líder absoluto en todas sus galas en la noche de los viernes.

Sentimientos encontrados. 😢 No queremos que se acabe, nos lo estamos pasado muy bien. ✨ Esta noche a las 22:00h viviremos una gran final de #TCMS. https://t.co/OiwOG9dyK6 pic.twitter.com/2Pr6bvmixd — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) July 21, 2023

Para la gran final de Tu cara me suena 10, Alfred García imitará a Antony and The Johnsons con el tema Hope There’s Someone, Andrea Guasch será Beyoncé con la canción End of Time, Jadel se meterá en la piel de Carlos Rivera con el tema Recuérdame, Merche será Natalia Jiménez con la canción Creo en mí y Miriam Rodríguez imitará a Lady Gaga con su tema Always Remember Us This Way.

El resto de concursantes de la décima edición del programa también actuarán. Josie interpretará a Madonna con el tema Vogue, Anne Igartiburu, acompañada de Mar Flores, interpretarán a Al Bano y Romina con la canción Felicitá y Susi Caramelo y Agustín Jiménez se unen para imitar a Bad Gyal y Omar Montes con el tema Alocao.