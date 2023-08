Tini: así fueron los comienzos de su relación con Rodrigo De Paul

La noticia de la ruptura de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ha dejado en shock a los fans de la estrella argentina. A través de un comunicado conjunto publicado en sus redes sociales, la artista y el campeón del mundo han compartido la noticia de su ruptura

Al final de la gira de Tini por España, comenzaron los rumores de que la pareja podría haber puesto punto y final a su relación. Unos rumores que este martes han confirmado los propios protagonistas, asegurando que a pesar de la ruptura, entre ellos solo hay cariño y respeto mutuo.

La pareja, que comenzó su noviazgo a finales del año 2021, ha decidido poner punto y final a su relación sentimental, en parte según aseguran diversos medios argentinos, por todas las polémicas que ha habido en torno a su relación desde sus inicios.

«Tini»:

Porque Tini Stoessel y Rodrigo de Paul anunciaron su separación pic.twitter.com/gNkB0qJOu0 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 1, 2023

Los inicios de la relación de la artista y el futbolista estuvieron llenos de polémicas, debido a que De Paul fue acusado de haber sido desleal a su mujer, Cami Homs, que en aquel momento estaba embarazada de su segundo, con la cantante. Sin embargo, consiguieron hacer oídos sordos a las polémicas y seguir adelante con su relación, la cual ha llegado a su fin casi dos años después.

Rodrigo De Paul fue un gran apoyo para la artista este año, después de que los ataques de pánico y la ansiedad que padece, le llevasen a estar a punto de cancelar su gira por España. «Me da un poco de vergüenza decir lo que voy a decir, pero bueno, él me acompañó en un momento muy oscuro, y está aquí presente. Rodri te amo mucho, gracias por todo, te quiero mucho», fueron las palabras que le dedicó ella durante uno de los conciertos de la gira.

Por su parte, Tini Stoessel, fue el mayor apoyo del futbolista en el Mundial de Qatar, que la selección de Argentina no empezó con buen pie y que terminó con su tercera victoria en el campeonato global. No obstante, la pareja no ha conseguido superar la crisis que estaban atravesando desde hacia meses, poniendo punto final a su noviazgo el pasado 31 de julio como apuntan diversos medios argentinos.