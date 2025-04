Dos de los grandes fichajes de Supervivientes 2025 han sido, sin lugar a duda, Montoya y Anita. Los participantes aterrizaron en Honduras tras su vertiginosa experiencia en La isla de las tentaciones 8. Una nueva etapa televisiva que iniciaban, según ellos, como ex pareja. Desde entonces, los momentos vividos por ambos no han sido fáciles y prueba de ello han sido sus numerosas discusiones. Y es que, aunque estén separados por playas diferentes, los participantes han encontrado la manera de comunicarse y manifestar sus discrepancias. Todo ello sumado al hecho de que, según Laura Cuevas y Makoke, se habrían besado a escondidas del equipo del reality. Una revelación que no le sentó nada bien al andaluz y que fue confirmada por la catalana.

Por mucho que Montoya ha afirmado que quiere estar en la isla para sanar su corazón, su beso a escondidas con Anita Williams no ha dejado indiferente a nadie. Pero, no ha sido lo único. Recientemente, las cámaras del concurso han captado un nuevo encuentro entre ambos. Y es que, una vez más, se han acercado a la barrera que divide Playa Furia de Playa Calma para hablar en privado. De esta manera, entre tema y tema, el sevillano le realizó una propuesta a su ex pareja. «No sé lo que estaremos aquí, pero yo creo que hay que llevarnos lo mejor posible», comenzó diciéndole. Lejos de dejarlo ahí, el concursante le ha confesado a la catalana que, a pesar de sus continuas peleas, le tiene mucho cariño.

«No puedo olvidar lo que yo he sentido por ti y lo que nos hemos querido en un año. Y evidentemente yo puedo estar ahora más cerrado al amor y con más desconfianza pero yo el cariño te lo tengo», confesó. Unas palabras que eran escuchadas con mucha atención por Anita Williams. «Yo te he perdonado», le aseguró él. Así pues, ante ello, lo único que le pidió él fue que reconociera que era demasiado orgullosa y que cuando esto pasaba se le iba la boca.

Montoya a Anita en ‘Supervivientes 2025’: «Yo no soy tu enemigo»

«No es por orgullo, es por rabia. Cuando defendiste a Gala, por ejemplo, ahí salió Anita rabiosa», le respondió ella. «La Anita amiga es un espectáculo. No es el momento de pensar en el amor, no es la mejor cura. Te quiero y no te olvido, por mucho que me cabree y te reproche», comentó Montoya. Una conversación muy íntima que ha acabado con palabras de reconquista por parte de la concursante hacia el que fue su pareja.

«Estás muy bello, por el color del cielo, te brillan más los ojos azules», le dijo. Un piropo que el sevillano aceptó con una sonrisa. «No me mires a mí con esos ojos porque me emociono. Creo que es algo tan bonito… Yo no soy tu enemigo», le dijo. «Ni yo la tuya», le respondió ella para concluir el encuentro. Sin lugar a duda, la historia entre Anita Williams y Montoya no ha terminado. Ambos siguen teniendo muchos sentimientos hacia el otro, pero sus problemas del pasado siguen pasándole factura.