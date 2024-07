‘Sueños de libertad’, capítulo 90: Isidro toma la decisión de increpar a Damián

Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 89 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, observamos cómo Jesús se ha mostrado tremendamente decidido a la hora de dejar completamente sin palabras a Begoña, en su objetivo de reconquistarla. Marta y Fina, a pesar de que temen ser denunciadas por Jaime, deciden compartir su alegría por Isidro.

Por su parte, éste no puede evitar tener miedo por el simple hecho de que el tratamiento puede llegar a fracasar. Agustín no tarda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para increpar a Claudia y a Carmen como consecuencia de su fuerte acusación. Este es el motivo por el que Tasio no duda en pedir una serie de explicaciones a su mujer.

Luis ha aprovechado para hacer una propuesta a la junta directiva, pero no acaba siendo bien recibida por todos. Ernesto ha dado el paso de invitar a Gema a un concierto, y ella acaba aceptando la propuesta. Sara organiza un viaje a Sevilla mientras que Mateo regresa como sacerdote, y acaba encontrándose con Claudia.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 90 de Sueños de libertad. Así pues, observamos cómo Mercedes ha empezado a vivir en la casa, algo que extraña mucho a la familia De la Reina. En especial para Damián, puesto que no entiende en absoluto la estrategia de su hijo.

Sara tiene serias dudas sobre si debe aceptar o no la beca y marcharse, puesto que está profundamente enamorada de Luis. Gema, por su parte, se siente incapaz de escoger entre sus dos planes. Tras su primera propuesta exitosa, Luis tiene una gran idea para llevar a cabo en el laboratorio.

Marta y Jaime tienen una fortísima discusión, algo que acaba escuchando Luz. Isidro no ha dudado un solo segundo en increpar a Damián, haciéndole saber que debería sincerarse con Digna sobre sus secretos. Carmen se disculpa con Damián y éste disfruta del gran ambiente familiar que se ha creado entre ella y Tasio. ¡Espectacular! No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.