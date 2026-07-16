Un soltero de ‘First Dates’ se viene arriba en la decisión final: «Estás húmeda, ¿verdad?»

No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más alegrías continúa dando a Mediaset. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más los solteros que no dudan un solo segundo en poner rumbo al restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. En una de las nuevas entregas de First Dates Summer, Dardo llegó al local con una duda que dejó completamente descolocado a Carlos Sobera. «¿Aquí se folla?», preguntó. No es la primera vez que pasa por el programa, puesto que, cuando lo hizo por primera vez, consiguió levantar a las gemelas a ritmo de ópera. Entre otras cuestiones, el comensal reconoció que se había «depilado entero» por si surgía la oportunidad de tener sexo en algún momento.

Al explicar qué esperaba de su cita en First Dates, el presentador se vio obligado a pararle los pies. Y todo porque le hizo saber que, con que fuese «un poco guapa», le valía: «Que sea inteligente da igual». Su cita para esa noche fue Evelin que, entre otras cuestiones, reconoció tener mucho carácter. Al ver a Dardo, aseguró que era un hombre guapo, pero que no era su tipo. Es más, no solamente le vio «demasiado grande», sino con pocos tatuajes para su gusto. En cuanto a Dardo, se quedó descolocado con la belleza de Evelin, hasta tal punto que llegó a preguntar si ella estaba en la carta del restaurante: «Me la comía toda». Poco después, ambos fueron acompañados hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada.

Durante la cena, Dardo trató de seducir a Evelin, hasta tal punto que le hizo saber que se veía viviendo con ella en Canarias. Ella, por su parte, solamente veía músculos en él y era incapaz de entender cómo podía ser tan grande. En el postre, y hablando de plátanos, el soltero hizo una confesión que descolocó a su cita: «Tengo un dardo de 24 o 25 centímetros, depende de la excitación».

No tardaron en hablar sobre sexo, hasta tal punto que Dardo le hizo saber que se comería «hasta su tinta si fuera un calamar», pero ella no fue capaz de cambiar su opinión sobre él. En mitad de la cena, Dardo se marchó y se fue al reservado para preparar una sorpresa a Evelin. Minutos más tarde, ella entró en esa zona del restaurante y se quedó impactada al ver al soltero bailando con luces fluorescentes dentro del jacuzzi.

A pesar de que él sintió que se había enamorado, ella no sabía ni qué hacer: «No sabía si meterme en el agua o meterle a él debajo del agua», reconoció ante las cámaras del equipo de First Dates. Dardo, por su parte, se quedó aún más impactado al ser consciente del físico que tenía su cita. «Estás muy buena», le hizo saber.

El comensal estaba convencido de que Evelin estaba deseando tener más citas con él, hasta tal punto que no tuvo reparos a la hora de hacer flexiones. «Cuando me ha visto hacer flexiones, la he dejado chorreando», comentó Dardo. Todo fue mucho más allá en la decisión final de First Dates. «Después de darte una segunda cita estás húmeda, ¿verdad?». La soltera no pudo contener la risa y le dio calabazas, dejándole claro que no volvería a quedar con él ni para tener sexo.