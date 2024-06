Las emociones continúan en First Dates, también en verano. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en una de las opciones favoritas de muchos solteros a la hora de encontrar el amor. Un encuentro televisivo donde, recientemente, la audiencia de Cuatro tuvo la oportunidad de conocer a Blanca.

La soltera se presentó en el formato como una mujer muy resolutiva. En el amor no le ha ido nada mal, pero tampoco muy bien. Pues, a pesar de haber tenido varias relaciones, siempre han contado con un punto final. Por ello, acudió al programa presentado por Carlos Sobera con las ideas muy claras.

Blanca anda en busca de un «tío, tío». Si pudiese elegir al hombre de sus sueños sería un morenazo, alto, guapo y, si puede ser, «un macho alfa, con personalidad y que en la cama sea muy válido». Fue entonces cuando, minutos después, llegó Sergio.

El soltero lleva un año y medio sin pareja, por lo que tiene muchas ganas de volver a encontrar el amor. De esta manera, el equipo de Cuatro procedió a presentarles. Un primer encuentro que no estuvo nada mal y donde ambos dejaron claro que estaban muy contentos con la elección del programa respecto a su cita.

La pareja de solteros no tardó demasiado en hablar de sus gustos y aficiones con el objetivo de conocerse mejor. Un intercambio de palabras donde ella le contó que era cocinera, carpintera y muy habilidosa con las manos. Sin embargo, él no pudo decir lo mismo. «Si no eres habilidoso con las manos, se nota en la cama», comentó la comensal en uno de los totales.

Un soltero, ante las fantasías sexuales de su cita en #FirstDates19J: “Tiene que ser una máquina en la cama”https://t.co/sxt4QXGpHb — First Dates (@firstdates_tv) June 20, 2024

Blanca y Sergio hablan de sus fantasías sexuales en First Dates

Los participantes han coincidido mucho sobre lo que están buscando en una relación. Además, han dejado claro que los dos eran muy activos sexualmente. De hecho, y respecto a este tema, la participante le confesó que ya había cumplido casi todas sus fantasías íntimas.

Pero, no le importaría nada tener un encuentro sexual en un local de intercambio. Una serie de confesiones con las que Sergio se quedó completamente enmudecido. Él, por su parte, le contó que le gustaría hacer un trío, pero nunca lo había intentado.

«Pruébalo», lo animó Blanca. Unas palabras con las que el participante quedó convencido de que ella le iba a enseñar muchas cosas. «Tiene que ser una máquina en la cama», comentó el soltero. Posteriormente, la pareja de solteros se trasladó hasta el reservado con el objetivo de tener más intimidad.

Un encuentro donde la temperatura subió considerablemente para ambos. Algo que no le ha extrañado nada a Blanca, pues «con este bombón delante». Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, no hubieron sorpresas.

Blanca confesó que se le había pasado el tiempo muy rápido, por lo que quería tener una segunda cita con Sergio. El soltero, por su parte, no se quedó atrás y confesó que «les quedan muchas cosas por hacer». Unas palabras con las que dejaba la puerta abierta a una segunda velada juntos. «Entonces estamos de acuerdo», sentenció la participante.