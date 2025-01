First Dates, con el paso de los meses y de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Carlos Sobera, Laura Boado y el resto del equipo hacen un excepcional trabajo para seguir sorprendiendo a todos y cada uno de los espectadores. Pero no todo queda ahí, ya que cada vez son más los solteros que se acercan hasta el restaurante más famoso de la televisión con la firme intención de encontrar a su media naranja. En una de las nuevas entregas de First Dates hemos podido conocer a Josefa, una soltera de 66 años que viene de Calafell (Tarragona). Ahora está jubilada pero, durante mucho tiempo, trabajó durante mucho tiempo como empleada doméstica: «Soy una privilegiada totalmente, vivo donde quiero y no me hace falta nadie. Vivo superbién». Su objetivo era encontrar a un hombre jubilado con quien disfrutar del tiempo libre.

Su cita para esa noche era Antonio, un barcelonés de 65 años que se dedicaba a la albañilería: «Todo lo que sea arreglar te lo puedo arreglar, ahora no me des un móvil que no te lo voy tocar más». Nada más encontrarse los comensales, Josefa se mostró disgustada al ver cómo Antonio no solamente tenía tatuajes, sino también un pendiente. Algo que no le ha gustado en absoluto puesto que, entre otras tantas cuestiones, le recordaba a su ex pareja: «No empezamos bien», alcanzó a decir. Pero no todo quedó ahí, ya que a Antonio tampoco le gustó en absoluto la soltera. Entre otras cuestiones, por su «anchura de caderas». Poco después, el comensal quiso explicarse: «No me gustan las gordas». A pesar de todo, ambos decidieron darse una oportunidad. Así pues, se sentaron en la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada y, por qué no, conocerse un poco más.

No tardaron en darse cuenta de que los dos tenían muchos asuntos en común. Uno de los más sorprendentes es que les fascinaba el mar. A pesar de todo, a Antonio le ha echado para atrás el hecho de que su cita fuese mayor que él, puesto que ha dejado claro que no le gustan las mujeres que tengan más de 55 años.

Pero no todo quedó ahí ya que, mientras Josefa se mostraba dispuesta a disfrutar de una relación sentimental, el albañil está por la labor de una «amistad sana». ¿El motivo? Según él, «las mujeres salen caras». Ante las cámaras de First Dates no dudó en explicarse y en ir mucho más allá: «El trabajo me da dinero, el amor me lo quita. Yo soy claro».

En la decisión final en First Dates, Josefa se negó en rotundo a tener una segunda cita con el barcelonés al no haber sentido ningún tipo de afinidad con él. En cuanto a Antonio, no cerró la puerta a una amistad pero, desde luego, no iban a comenzar una historia como pareja. A pesar de los esfuerzos del programa, ¡el amor no triunfó en esta ocasión!