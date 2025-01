First Dates, con el paso de los meses y los años, ha conseguido ganarse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más, se ha convertido en uno de los programas que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Además, son muchos los solteros que visitan el restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. El pasado jueves 16 de enero pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates presentada por Carlos Sobera y Laura Boado. De esta forma, conocimos a Merys, una venezolana de 65 años que se definía como una mujer que «no dependía de nadie». Su objetivo con su participación en el dating show era encontrar a «un hombre como yo». Por si fuera poco, la comensal no dudó en explicar por qué tenía esa petición tan concreta: «Yo me miro al espejo y me digo ‘qué buena estás, estás perdiendo el tiempo’», comentó, entre risas.

Su cita para esa noche era Nacho, un empresario que llegaba de Bilbao con ganas de repetir su experiencia en First Dates tras haber tenido una cita de lo más desastrosa. Merys se quedó verdaderamente espantada al conocer al hombre con quien cenaría esa noche: «Madre mía… ¿Qué me trajeron? No me gustan gordos», alcanzó a decir ante las cámaras del equipo del programa. Sus gestos habían sido tan explícitos que rápidamente el vasco se dio cuenta de que algo no estaba marchando bien: «He estado en muchas guerras, he perdido muchas batallas, pero es que esta está perdida ya». Minutos más tarde, Carlos Sobera decidió acompañar a los dos solteros a la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. A pesar de la desastrosa primera impresión, ambos quisieron darse una oportunidad para conocerse un poco más. Así pues, Merys comentó que llevaba 25 años viviendo en España.

Además, aseguró que, durante todo ese tiempo en nuestro país, no solamente se había casado, sino que había montado varios negocios. En cuanto Nacho, reconoció que jamás había pasado por el altar. Algo que no gustó en absoluto a la soltera: «Para mí es un hombre mundano, promiscuo… de ‘aquí te pillo, aquí te mato’».

La cena seguía su curso, pero Nacho se dio cuenta de que Merys estaba demasiado seria. Ella trató de restarle importancia, alegando que solamente se sentía un poco sobrepasada por la situación. Poco después, llegaron los famosos rascas de First Dates. Así pues, se les propuso hablar de sus vidas sexuales. Mientras él respondía sin tapujos, ella se negaba en rotundo a hablar de este asunto.

«Un hombre que quiere conquistar a una chica no habla de eso», comenzó diciendo la venezolana, y añadió: «Hay que tener un buen vocabulario o, al menos, expresarse de otra forma». Pero no fue el único chasco que se llevó la soltera, ya que también ocurrió cuando llegó el momento de pagar la cuenta, puesto que él sugirió pagar a medias. Algo que no le gustó en absoluto.

En la decisión final de First Dates, Merys se mostró de lo más contundente: «No quiero tener una segunda cita porque no es mi tipo. A mí me gustan flacos, altos… Es muy gordo para mí». Y fue más allá: «Quizás para una amistad, pero ni eso. No vine a buscar amistad porque las encuentro en todas partes». Unas palabras que provocaron un enorme enfado en Nacho, como no podía ser de otra manera.

«Has hecho un juicio de valor que no me ha gustado. Puede que tenga un kilo de más», respondió el soltero. «Uno no, tendrás como cien», espetó la venezolana, provocando que el soltero volviese a estallar: «Hay que hacer los enfoques de otra manera sin entrar en el tema estético porque los dos estamos de muy buen ver. Aquí he terminado».