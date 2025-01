No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega, pero también son muchos los solteros que se animan a visitar el restaurante con el objetivo de encontrar a su media naranja. El pasado jueves 16 de enero pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. Fue entonces cuando pudimos conocer a Sergio, un maquillador de 31 años que venía de Málaga. No llegaba solo, ya que apareció con nada más y nada menos que una muñeca. Fue entonces cuando explicó que hacerlas era una de sus grandes aficiones: «Me han llamado la atención las muñecas desde pequeño. Siempre he jugado con ellas, pero de mayor comencé a coleccionarlas».

Por si fuera poco, el andaluz fue mucho más allá: «Se me ocurrió la idea de hacerlas y transformarlas». Su objetivo en el programa era conocer a un chico divertido, pícaro, centrado y que, además, entendiese su afición por las muñecas. Su cita para esa noche era Álex, un camarero de 32 años que venía de Jaén. Entre otras tantas cuestiones, reconoció que era un apasionado del gimnasio: «Me ayuda a calmar la ansiedad que a veces tengo por relaciones pasadas». En cuanto a la primera impresión, Sergio se quedó fascinado con su cita. El jienense, por su parte, se quedó petrificado al descubrir la curiosa afición del malagueño: «Lo veo algo muy femenino, un tema muy de gays y a mí eso no me va». Pero no todo quedó ahí ya que, frente a las cámaras del equipo de First Dates, fue más allá.

«Me gustan las personas con otro tipo de afición. Me da un poco de grima. No me veo con una persona que le guste coleccionar muñecas», reconoció. Poco después, Carlos Sobera invitó a los solteros a sentarse en la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. En ese momento, Sergio dio más detalles a su cita de su curiosa afición por las muñecas.

«Empecé hace cinco años. No le dedico mucho porque estoy muy liado con el trabajo, pero en vacaciones le meto más caña», reconoció. Sergio, además, tenía claro que no le gustaba que el malagueño no fuese un chico de gimnasio como él, ya que el deporte para él es algo fundamental: «Le falta estar más fibrado. Le hace falta ir más al gimnasio. Lo que me gusta a mí».

Por si fuera poco, tampoco se mostraron de acuerdo en el amor. Sergio había tenido dos parejas a lo largo de su vida, una de 11 meses y otra de 10 años. En cuanto a Álex, tenía mucha más experiencia aunque jamás había llegado estar más de 2 años con alguien. «Tengo mucho carácter», confesó, algo que gustó a Sergio: «Tiene ese toque picarón que a mí me gusta en una persona».

La cita seguía su curso y, a pesar de que el de Jaén tenía claro que Sergio no era lo que estaba buscando, en el reservado consiguió confundir a su cita. Y todo porque no dudó un solo segundo en darle un beso en el cuello. En la decisión final de First Dates, el malagueño reconoció que le gustaría tener una segunda cita con el jienense, pero no recibió la respuesta que esperaba: «He estado muy cómodo, pero no he tenido esa química. Lo del beso es porque yo lo hago a menudo, no le doy importancia».

Un comentario que indignó a Sergio: «Yo no le voy dando esos besos a mis amigos», mientras que Álex continuó explicando su actitud con él durante la cita: «Puede que mi manera de actuar haya sido confusa”. Y añadió: “No quería ser cortante». El malagueño volvió a mostrarse contundente: «Yo prefiero que seas cortante y directo a que me bailes el agua».