Una soltera de ‘First Dates’ descubre las intenciones de su cita: «¿Para qué has venido aquí entonces?»

El mes de julio se encuentra a punto de despedirse de forma oficial, pero no con ello el verano del 2024. Por ello, First Dates, el popular show de citas a ciegas, ha vuelto a abrir las puertas de su restaurante del amor con el objetivo de recibir a sus nuevos solteros. Un encuentro donde, recientemente, los espectadores de Cuatro tuvieron la oportunidad de conocer a participantes como Ricardo.

El catalán de 33 años es un hombre al que le encanta salir con sus amigos y hacer deporte para mantenerse en forma. Fue el primero en llegar al restaurante del amor, por lo que fue recibido por el presentador Carlos Sobera. Eso sí, el comunicador se percató de que el el soltero era muy atractivo por lo que no comprendió el motivo de su falta de pareja.

💘 ‘First Dates’ es LO MÁS VISTO de @cuatro con un ENORME 8,1%, 1.007.000 y 3.077.000 espectadores únicos y vuelve a superar a su competidor en su franja pic.twitter.com/inlXg3Bu3t — Mediaset España (@mediasetcom) June 13, 2024

«Suelo ser de parejas largas, pero se acaban por circunstancias de la vida, con todas he tenido grandes experiencias», le explicó el comensal. Su objetivo es encontrar a una mujer extrovertida con la que poder formar su propia familia. Fue entonces cuando el equipo del programa le presentó a Nathalia, su cita.

La soltera de 30 años es originaria de Colombia, pero vive en Barcelona. En el amor sabe muy bien lo que quiere, así que tiene los estándares altos. Pues, le han hecho mucho daño. «Soy una mujer muy completa, y estoy buscando a un hombre completo que sepa amarme y complementarme como me lo merezco», dijo en su presentación.

La primera impresión entre la pareja de solteros fue bastante positiva para ambos, y así lo demostraron. «Me pareció muy guapo, es el tipo de hombre que me gusta, me encantan los hombres con barba y tiene los ojos muy bonitos», comentó ella. «Físicamente, llama la atención», dijo él.

La pareja de comensales se trasladó hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor. De esta manera, el soltero intentó descubrir la edad de su cita, y acertó. Eso sí, no negó que, en un principio, pensaba que tenía más edad. Ella, por su parte, fue honesta. «Es muy triste porque me suelen poner 24 o 23. Yo no aparento 30 años», dijo.

Nathalia en First Dates: «No me dejaba hablar y me sentía un poco cohibida»

Durante la velada, los solteros comenzaron a hablar de sus respectivas profesiones. Ricardo le explicaba que trabajaba en un hospital de referencia de Barcelona y que su trabajo se desarrollaba en el apartado de simulación y docencia. Una labor cuya finalidad no terminó de comprender la soltera. Ella, al respecto, le dijo que era odontóloga y que tenía varios amigos de la universidad en la Ciudad Condal.

Pero, fue esta conversación la que provocó que la soltera se diera cuenta de algo. «No me dejaba hablar y me sentía un poco cohibida, no sabe escuchar tan bien como me gustaría que me escucharan», señaló disgustada. Pero, no fue lo único que dejó un sabor agridulce a Nathalia. En un momento determinado de la cita, el soltero le reveló que no estaba buscando nada concreto en el amor porque estaba muy feliz con la vida que tenía.

Como era de esperar, la cara de la soltera fue todo un poema. «¿Para qué has venido aquí entonces? Yo estoy buscando enamorarme y por eso estoy aquí», le dijo sin filtros. Por lo tanto, y sin pensarlo demasiado, en la decisión final de First Dates, ambos se rechazaban mutuamente.