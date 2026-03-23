Shakira confirma tres nuevas fechas en Madrid: cuándo son y cómo comprar las entradas

Shakira, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las artistas colombianas más reconocidas en todo el mundo. Y siendo honestos, no es para menos. No solamente llama poderosamente la atención por las canciones que ha ido sacando a la luz, sino por contar con uno de los directos más impresionantes y potentes de la industria musical actual. De ahí que la expectación por verla en concierto sea máxima. Hace tan sólo unos días, Shakira confirmó su residencia europea en Madrid, a través de tres conciertos de ensueño que se llevarán a cabo los días 25, 26 y 27 de septiembre. Debido al enorme éxito cosechado con esta noticia, parece que el equipo de la colombiana ha querido ir mucho más allá. ¿De qué forma? Sumando tres nuevos conciertos a esta lista, que se llevarán a cabo el 18, 19 y 20 de septiembre. Por lo tanto, y por el momento, la lista de conciertos de Shakira en Madrid se eleva a seis.

Recordemos que hay un dato a tener en cuenta: su equipo ha solicitado permiso al Ayuntamiento de Madrid para realizar nada más y nada menos que diez shows. Por lo tanto, todo parece apuntar a que podrían confirmarse nuevas fechas próximamente. Sea como sea, estas tres nuevas confirmaciones se producen antes del arranque de la venta de entradas, cuyo comienzo estaba previsto para el martes 24 de marzo a las 10h (una hora menos en el archipiélago canario) para aquellos usuarios registrados en la web oficial de Shakira. Es un hecho que las entradas van a volar, puesto que el tour Las Mujeres Ya No Lloran, con el que la colombiana ha recaudado más de 421 millones de dólares y han podido presenciarlo más de 3 millones de asistentes, por fin llega a España. ¡La expectación es máxima, al tratarse de uno de los principales eventos musicales del año!

¿Cómo comprar las entradas para ver a Shakira en Madrid?

Como suele suceder con la compra de entradas para alta demanda, habrá varias fases. La primera de ellas será para los registrados en la web oficial de Shakira, la siguiente para los clientes del Banco Santander, posteriormente para los registrados en Live Nation y, por último, la venta general en todas las páginas oficiales. Estas son las fechas (y las horas) en las que comenzará la venta de entradas en cada portal:

Preventa Shakira : 24 de marzo a las 10h (hora antes en las Islas Canarias) para los fans registrados en la web de www.shakira.com

: 24 de marzo a las 10h (hora antes en las Islas Canarias) para los fans registrados en la web de www.shakira.com Preventa SMusic : 25 de marzo a las 10h (hora antes en las Islas Canarias). A esta modalidad solamente pueden acceder clientes del Banco Santander.

: 25 de marzo a las 10h (hora antes en las Islas Canarias). A esta modalidad solamente pueden acceder clientes del Banco Santander. Preventa Live Nation : 26 de marzo a las 10h (hora antes en las Islas Canarias). Será necesario estar registrado en la web.

: 26 de marzo a las 10h (hora antes en las Islas Canarias). Será necesario estar registrado en la web. Venta general: viernes 27 de marzo a las 10h (hora antes en las Islas Canarias). Las páginas oficiales son Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

¿Dónde se celebrarán los conciertos de la colombiana en Madrid?

Se llevarán a cabo en el Iberdrola Music de Villaverde. Tras el festival Mad Cool, se erigirá un estadio temporal con capacidad para 50.000 personas. Hay que destacar que este proyecto se articula en torno a ese recinto –llamado Estadio Shakira– y a Macondo Park. Esto último se trata de un anexo de 15 hectáreas inspirado en el universo del escritor Gabriel García Márquez, que funcionará antes y después de cada actuación. Además, tendrá programación gastronómica, cultural y de ocio, con un espacio infantil.

Con este imponente proyecto se busca ampliar, de una forma original, el formato de concierto original. Así pues, el estadio será un espacio abierto, con gradas y una gran infraestructura audiovisual, que nada va a tener que envidiar a los grandes eventos internacionales. El objetivo no es otro que este lugar se convierta en un punto de encuentro.