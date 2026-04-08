Salen a la luz nuevos datos sobre la relación de Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias: «Se lo pasan pipa»

Hace unos cuantos días, Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias se convirtieron en noticia tras la portada de la revista Lecturas, en la que publicaron imágenes de los actores besándose. Pero no solamente eso, sino que también dieron detalles de las numerosas citas que han tenido en los últimos días. Hasta el momento, su vínculo se había asociado a la amistad que surgió entre ellos tras coincidir en la serie Velvet, pero no ha sido hasta ahora cuando, en El tiempo justo, se han dado más detalles sobre esa relación. De hecho, ha sido la periodista Leticia Requejo la que ha querido arrojar mucha más luz sobre este asunto. «Maxi ha sido víctima de una serie de vaciles durante toda esta Semana Santa por parte de sus amigos», comenzó explicando la colaboradora del programa presentado por Joaquín Prat. Y añadió: «Ha sido el tema de la semana y se ha visto envuelto en todos los programas».

Por si fuera poco, Leticia Requejo ha dado a conocer cómo percibe Maxi Iglesias esta situación, y es que «se lo toma a risa». Todo ello mientras hacía hincapié en que esta información «ha sido la noticia de la semana, del mes y del año». En cuanto al origen del vínculo entre los actores, la colaboradora de El tiempo justo ha ido más allá: «Para Maxi, Aitana siempre ha sido una especie de amor platónico». Es más, ha asegurado que, en la actualidad, «se lo pasan pipa y no están poniendo etiquetas a absolutamente nada de eso». Lejos de que todo quede ahí, la periodista ha asegurado que el inicio de este vínculo amoroso comenzó meses antes a la publicación de las fotografías: «Nosotros hemos visto las imágenes a partir de la revista Lecturas la semana pasada, pero que esto lleva pasando desde hace varios meses», aclaró. En resumen, «no le quieren poner etiqueta y que viva el amor».

Todos los detalles sobre las citas de Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias

En el reportaje publicado por Lecturas vemos cómo se reconstruyen varias de las citas que los actores tuvieron en Madrid. Una de ellas tuvo lugar tras la función de Malquerida, obra representada en el Teatro Español en el que actualmente está inmersa Aitana. Él acudió como espectador y, con posterioridad, se encontraron en la recepción, donde se dieron un «efusivo abrazo».

Según la mencionada revista, poco después compartieron tiempo en un bar y, más tarde, pasearon «abrazados y en actitud cariñosa». En ese trayecto, Maxi Iglesias tiene un bonito gesto con ella que fue recogido en fotografías, puesto que aparece dándole un beso en la cabeza a la actriz. Una cita que siguió su curso en un restaurante y, horas después, se desplazaron en coche hasta el domicilio de Aitana Sánchez-Gijón. Es en el portal donde tiene lugar el beso de la portada, seguido de otros tantos.

Unos cuantos días después, tal y como señaló Lecturas, se produce un nuevo encuentro, una vez más, en la casa de la actriz, a la que él llega por la noche y con una botella de vino. La secuencia final de este reportaje nos muestra a Aitana Sánchez-Gijón paseando con un ramo de flores, con la que se deja evidencia la innegable cercanía que existe entre ellos.